全球知名障礙賽事「Spartan Race斯巴達障礙跑競賽」今年迎來台10週年，10週年最終盛會將於2026年10月10日至11日重返淡水、八里，並以擁有百年歷史的國定古蹟「滬尾礮臺」作為主要集結地。賽道路線也將再次串聯10年前斯巴達首度登台的重要場域十三行博物館。除了歷史賽道，本屆更有多國精英選手來台，相關暖身活動與12月越野賽也接力登場。《NOWNEWS》整理2026斯巴達新北場賽事日期、地點、歷史亮點、國際選手與後續活動等完整資訊。
2026斯巴達新北場賽事資訊
斯巴達來台10週年 重返最初起點
Spartan Race於2016年首度進入台灣，第一場賽事就在八里十三行博物館周邊舉行。當時OCR障礙跑對台灣而言仍是相對陌生的運動，首屆約有2500人參與；10年過去，斯巴達已在台灣舉辦23場賽事，累積參與人次突破18萬。
因此2026年新北場不只是一般年度賽事，更具有「回到起點」的象徵。主辦單位也將在十三行博物館設置10週年精神堡壘裝置，讓參賽者重新連結斯巴達首次登台的歷史記憶。
亞洲首度把障礙賽帶進國定古蹟
今年最大亮點，是首度以滬尾礮臺作為主要賽事場域。主辦單位表示，這是亞洲首次將斯巴達障礙賽帶進歷史古蹟空間。
參賽者除了完成體能與障礙關卡，也會實際走入淡水歷史場域，讓運動、文化與城市觀光產生連結。相較一般山林或戶外賽道，今年新北場最大的特色，就是把競技挑戰與古蹟體驗結合在同一條路線上。
國際精英選手來台 10週年競爭性更高
本屆也吸引多名海外OCR好手參賽，其中包括菲律賓OCR國手Sandi Menchi，她曾在去年斯巴達世界錦標賽女子精英組拿下第3名。
另外，日本選手Kato Hiroshi、Ryoma Sugata，以及來自奧地利、準備挑戰個人第32面Trifecta獎牌的Constantin Schueler，也都將來台參賽。
國際選手加入，也讓這場10週年賽事不只是大眾障礙活動，同時具備更明顯的競技性與國際交流色彩。
OCR為何愈來愈受到關注？ 2028洛杉磯奧運已納入障礙元素
近年OCR在全球快速發展，2028年洛杉磯奧運的現代五項將以障礙賽取代原有馬術項目，象徵障礙運動正式進入奧運體系。
斯巴達總部目前也持續與相關國際協會溝通，積極推動100公尺障礙賽，希望未來能進一步成為奧運正式競賽項目。
這讓2026斯巴達10週年不只是一場紀念賽，也搭上全球障礙運動國際化、競技化的發展趨勢。
小勇士、晨間派對接力登場 10週年不只一場比賽
主辦單位今年安排多項10週年系列活動，從兒童體驗到城市運動派對都有涵蓋。
其中9月19日的Spartan Morning Party將在DREAM PLAZA舉行，由World Gym世界健身俱樂部專業有氧老師帶領訓練，並邀請DJ「光頭」播放70、80年代經典音樂，讓斯巴達從正式比賽延伸到城市運動生活。
小勇士、超級賽即將額滿 目前已逾6000人報名
截至目前，2026斯巴達新北場已吸引超過6000人次報名，其中小勇士賽與超級賽名額即將全面完售，其他組別仍持續開放。
從兒童組、成人競技組到12月越野賽，斯巴達今年明顯把10週年做成一整季的系列活動，而不是只有10月的一場比賽。
2026斯巴達障礙跑5大看點
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|項目
|資訊
|賽事日期
|2026年10月10日至11日
|主要會場
|國定古蹟滬尾礮臺
|地址
|新北市淡水區中正路一段6巷34-1號
|賽事區域
|淡水、八里
|目前報名人次
|超過6000人次
|熱門組別
|小勇士賽、超級賽即將額滿
|報名狀況
|其他組別仍持續開放
Spartan Race於2016年首度進入台灣，第一場賽事就在八里十三行博物館周邊舉行。當時OCR障礙跑對台灣而言仍是相對陌生的運動，首屆約有2500人參與；10年過去，斯巴達已在台灣舉辦23場賽事，累積參與人次突破18萬。
因此2026年新北場不只是一般年度賽事，更具有「回到起點」的象徵。主辦單位也將在十三行博物館設置10週年精神堡壘裝置，讓參賽者重新連結斯巴達首次登台的歷史記憶。
亞洲首度把障礙賽帶進國定古蹟
今年最大亮點，是首度以滬尾礮臺作為主要賽事場域。主辦單位表示，這是亞洲首次將斯巴達障礙賽帶進歷史古蹟空間。
參賽者除了完成體能與障礙關卡，也會實際走入淡水歷史場域，讓運動、文化與城市觀光產生連結。相較一般山林或戶外賽道，今年新北場最大的特色，就是把競技挑戰與古蹟體驗結合在同一條路線上。
本屆也吸引多名海外OCR好手參賽，其中包括菲律賓OCR國手Sandi Menchi，她曾在去年斯巴達世界錦標賽女子精英組拿下第3名。
另外，日本選手Kato Hiroshi、Ryoma Sugata，以及來自奧地利、準備挑戰個人第32面Trifecta獎牌的Constantin Schueler，也都將來台參賽。
國際選手加入，也讓這場10週年賽事不只是大眾障礙活動，同時具備更明顯的競技性與國際交流色彩。
OCR為何愈來愈受到關注？ 2028洛杉磯奧運已納入障礙元素
近年OCR在全球快速發展，2028年洛杉磯奧運的現代五項將以障礙賽取代原有馬術項目，象徵障礙運動正式進入奧運體系。
斯巴達總部目前也持續與相關國際協會溝通，積極推動100公尺障礙賽，希望未來能進一步成為奧運正式競賽項目。
這讓2026斯巴達10週年不只是一場紀念賽，也搭上全球障礙運動國際化、競技化的發展趨勢。
主辦單位今年安排多項10週年系列活動，從兒童體驗到城市運動派對都有涵蓋。
|活動
|時間
|內容
|小勇士前哨站
|8月29日至30日
|障礙體驗、關卡教學
|Spartan Morning Party
|9月19日
|瑜伽、有氧、肌力、DJ、咖啡
|新北10週年主賽事
|10月10日至11日
|淡水、八里障礙跑
|Spartan Trail越野賽
|12月19日
|睽違5年回歸，首次新增兒童組
|Hurricane Heat
|12月19日
|4小時團隊耐力挑戰
小勇士、超級賽即將額滿 目前已逾6000人報名
截至目前，2026斯巴達新北場已吸引超過6000人次報名，其中小勇士賽與超級賽名額即將全面完售，其他組別仍持續開放。
從兒童組、成人競技組到12月越野賽，斯巴達今年明顯把10週年做成一整季的系列活動，而不是只有10月的一場比賽。
2026斯巴達障礙跑5大看點
|看點
|重點
|10週年
|2016首度來台，至今累積23場、18萬人次參與
|重返淡水八里
|再次連結十三行博物館歷史場域
|亞洲首創
|首度進入國定古蹟滬尾礮臺
|國際競技
|菲律賓、日本、奧地利精英選手來台
|系列活動
|小勇士、Morning Party、12月越野賽接力