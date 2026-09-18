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項目 資訊 賽事日期 2026年10月10日至11日 主要會場 國定古蹟滬尾礮臺 地址 新北市淡水區中正路一段6巷34-1號 賽事區域 淡水、八里 目前報名人次 超過6000人次 熱門組別 小勇士賽、超級賽即將額滿 報名狀況 其他組別仍持續開放

▲斯巴達障礙跑2016年首次登台時即選在八里十三行博物館周邊舉行，10年來已累積舉辦23場賽事、超過18萬人次參與。(圖/斯巴達障礙賽主辦單位提供)

▲斯巴達大使林均澔（左起），何孟秋，Van在記者會上回憶參加斯巴達的故事。（圖／大會提供）

活動 時間 內容 小勇士前哨站 8月29日至30日 障礙體驗、關卡教學 Spartan Morning Party 9月19日 瑜伽、有氧、肌力、DJ、咖啡 新北10週年主賽事 10月10日至11日 淡水、八里障礙跑 Spartan Trail越野賽 12月19日 睽違5年回歸，首次新增兒童組 Hurricane Heat 12月19日 4小時團隊耐力挑戰

看點 重點 10週年 2016首度來台，至今累積23場、18萬人次參與 重返淡水八里 再次連結十三行博物館歷史場域 亞洲首創 首度進入國定古蹟滬尾礮臺 國際競技 菲律賓、日本、奧地利精英選手來台 系列活動 小勇士、Morning Party、12月越野賽接力

▲一手打造斯巴達十年的寬寬整合行銷公司總經理陳功儒。（圖／大會提供）

全球知名障礙賽事「Spartan Race斯巴達障礙跑競賽」今年迎來台10週年，10週年最終盛會將於2026年10月10日至11日重返淡水、八里，並以擁有百年歷史的國定古蹟「滬尾礮臺」作為主要集結地。賽道路線也將再次串聯10年前斯巴達首度登台的重要場域十三行博物館。除了歷史賽道，本屆更有多國精英選手來台，相關暖身活動與12月越野賽也接力登場。《NOWNEWS》整理2026斯巴達新北場賽事日期、地點、歷史亮點、國際選手與後續活動等完整資訊。Spartan Race於2016年首度進入台灣，第一場賽事就在八里十三行博物館周邊舉行。當時OCR障礙跑對台灣而言仍是相對陌生的運動，首屆約有2500人參與；10年過去，斯巴達已在台灣舉辦23場賽事，累積參與人次突破18萬。因此2026年新北場不只是一般年度賽事，更具有「回到起點」的象徵。主辦單位也將在十三行博物館設置10週年精神堡壘裝置，讓參賽者重新連結斯巴達首次登台的歷史記憶。今年最大亮點，是首度以滬尾礮臺作為主要賽事場域。主辦單位表示，這是亞洲首次將斯巴達障礙賽帶進歷史古蹟空間。參賽者除了完成體能與障礙關卡，也會實際走入淡水歷史場域，讓運動、文化與城市觀光產生連結。相較一般山林或戶外賽道，今年新北場最大的特色，就是把競技挑戰與古蹟體驗結合在同一條路線上。本屆也吸引多名海外OCR好手參賽，其中包括菲律賓OCR國手Sandi Menchi，她曾在去年斯巴達世界錦標賽女子精英組拿下第3名。另外，日本選手Kato Hiroshi、Ryoma Sugata，以及來自奧地利、準備挑戰個人第32面Trifecta獎牌的Constantin Schueler，也都將來台參賽。國際選手加入，也讓這場10週年賽事不只是大眾障礙活動，同時具備更明顯的競技性與國際交流色彩。近年OCR在全球快速發展，2028年洛杉磯奧運的現代五項將以障礙賽取代原有馬術項目，象徵障礙運動正式進入奧運體系。斯巴達總部目前也持續與相關國際協會溝通，積極推動100公尺障礙賽，希望未來能進一步成為奧運正式競賽項目。這讓2026斯巴達10週年不只是一場紀念賽，也搭上全球障礙運動國際化、競技化的發展趨勢。主辦單位今年安排多項10週年系列活動，從兒童體驗到城市運動派對都有涵蓋。其中9月19日的Spartan Morning Party將在DREAM PLAZA舉行，由World Gym世界健身俱樂部專業有氧老師帶領訓練，並邀請DJ「光頭」播放70、80年代經典音樂，讓斯巴達從正式比賽延伸到城市運動生活。截至目前，2026斯巴達新北場已吸引超過6000人次報名，其中小勇士賽與超級賽名額即將全面完售，其他組別仍持續開放。從兒童組、成人競技組到12月越野賽，斯巴達今年明顯把10週年做成一整季的系列活動，而不是只有10月的一場比賽。