全球知名障礙賽事「Spartan Race斯巴達障礙跑競賽」今年迎來台10週年，10週年最終盛會將於2026年10月10日至11日重返淡水、八里，並以擁有百年歷史的國定古蹟「滬尾礮臺」作為主要集結地。賽道路線也將再次串聯10年前斯巴達首度登台的重要場域十三行博物館。除了歷史賽道，本屆更有多國精英選手來台，相關暖身活動與12月越野賽也接力登場。《NOWNEWS》整理2026斯巴達新北場賽事日期、地點、歷史亮點、國際選手與後續活動等完整資訊。

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2026斯巴達新北場賽事資訊

項目 資訊
賽事日期 2026年10月10日至11日
主要會場 國定古蹟滬尾礮臺
地址 新北市淡水區中正路一段6巷34-1號
賽事區域 淡水、八里
目前報名人次 超過6000人次
熱門組別 小勇士賽、超級賽即將額滿
報名狀況 其他組別仍持續開放
斯巴達來台10週年　重返最初起點

Spartan Race於2016年首度進入台灣，第一場賽事就在八里十三行博物館周邊舉行。當時OCR障礙跑對台灣而言仍是相對陌生的運動，首屆約有2500人參與；10年過去，斯巴達已在台灣舉辦23場賽事，累積參與人次突破18萬。

因此2026年新北場不只是一般年度賽事，更具有「回到起點」的象徵。主辦單位也將在十三行博物館設置10週年精神堡壘裝置，讓參賽者重新連結斯巴達首次登台的歷史記憶。

亞洲首度把障礙賽帶進國定古蹟

今年最大亮點，是首度以滬尾礮臺作為主要賽事場域。主辦單位表示，這是亞洲首次將斯巴達障礙賽帶進歷史古蹟空間。

參賽者除了完成體能與障礙關卡，也會實際走入淡水歷史場域，讓運動、文化與城市觀光產生連結。相較一般山林或戶外賽道，今年新北場最大的特色，就是把競技挑戰與古蹟體驗結合在同一條路線上。

▲斯巴達障礙跑2016年首次登台時即選在八里十三行博物館周邊舉行，10年來已累積舉辦23場賽事、超過18萬人次參與。(圖/斯巴達障礙賽主辦單位提供)
▲斯巴達障礙跑2016年首次登台時即選在八里十三行博物館周邊舉行，10年來已累積舉辦23場賽事、超過18萬人次參與。(圖/斯巴達障礙賽主辦單位提供)
國際精英選手來台　10週年競爭性更高

本屆也吸引多名海外OCR好手參賽，其中包括菲律賓OCR國手Sandi Menchi，她曾在去年斯巴達世界錦標賽女子精英組拿下第3名。

另外，日本選手Kato Hiroshi、Ryoma Sugata，以及來自奧地利、準備挑戰個人第32面Trifecta獎牌的Constantin Schueler，也都將來台參賽。

國際選手加入，也讓這場10週年賽事不只是大眾障礙活動，同時具備更明顯的競技性與國際交流色彩。

OCR為何愈來愈受到關注？　2028洛杉磯奧運已納入障礙元素

近年OCR在全球快速發展，2028年洛杉磯奧運的現代五項將以障礙賽取代原有馬術項目，象徵障礙運動正式進入奧運體系。

斯巴達總部目前也持續與相關國際協會溝通，積極推動100公尺障礙賽，希望未來能進一步成為奧運正式競賽項目。

這讓2026斯巴達10週年不只是一場紀念賽，也搭上全球障礙運動國際化、競技化的發展趨勢。

▲斯巴達大使林均澔（左起），何孟秋，Van在記者會上回憶參加斯巴達的故事。（圖／大會提供）
▲斯巴達大使林均澔（左起），何孟秋，Van在記者會上回憶參加斯巴達的故事。（圖／大會提供）
小勇士、晨間派對接力登場　10週年不只一場比賽

主辦單位今年安排多項10週年系列活動，從兒童體驗到城市運動派對都有涵蓋。

活動 時間 內容
小勇士前哨站 8月29日至30日 障礙體驗、關卡教學
Spartan Morning Party 9月19日 瑜伽、有氧、肌力、DJ、咖啡
新北10週年主賽事 10月10日至11日 淡水、八里障礙跑
Spartan Trail越野賽 12月19日 睽違5年回歸，首次新增兒童組
Hurricane Heat 12月19日 4小時團隊耐力挑戰
其中9月19日的Spartan Morning Party將在DREAM PLAZA舉行，由World Gym世界健身俱樂部專業有氧老師帶領訓練，並邀請DJ「光頭」播放70、80年代經典音樂，讓斯巴達從正式比賽延伸到城市運動生活。

小勇士、超級賽即將額滿　目前已逾6000人報名

截至目前，2026斯巴達新北場已吸引超過6000人次報名，其中小勇士賽與超級賽名額即將全面完售，其他組別仍持續開放。

從兒童組、成人競技組到12月越野賽，斯巴達今年明顯把10週年做成一整季的系列活動，而不是只有10月的一場比賽。

2026斯巴達障礙跑5大看點

看點 重點
10週年 2016首度來台，至今累積23場、18萬人次參與
重返淡水八里 再次連結十三行博物館歷史場域
亞洲首創 首度進入國定古蹟滬尾礮臺
國際競技 菲律賓、日本、奧地利精英選手來台
系列活動 小勇士、Morning Party、12月越野賽接力
▲一手打造斯巴達十年的寬寬整合行銷公司總經理陳功儒。（圖／大會提供）
▲一手打造斯巴達十年的寬寬整合行銷公司總經理陳功儒。（圖／大會提供）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...