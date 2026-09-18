蘋果iOS 27正式版推出才短短幾天，就被發現Bug，國外有網友發現，快速拉下通知中心及控制中心，可能會讓iPhone暫時卡死，無法左右切換主畫面，開啟App後觸控也可能失靈，甚至連關機滑桿都無法操作，台灣Threads也有網友實測中招，不過只要強制重新啟動即可恢復正常。
通知中心、控制中心連續下拉就中招
根據外媒9to5Mac報導，iPhone升級iOS 27後，在主畫面從左上角向下滑，準備開啟通知中心時，趁動畫尚未完成，立刻從右上角向下滑出控制中心，接著關閉控制中心，就可能會觸發系統漏洞。一旦中招，鎖定畫面的相機及手電筒按鈕可能異常卡在螢幕頂端，主畫面也無法左右滑動，即使成功開啟App，點擊按鈕或選單時也可能沒有反應，長按側邊按鈕叫出關機畫面後，「滑動來關機」也可能無法辨識，看起來就像iPhone完全當機。
台灣用戶實測也卡當
台灣一名網友在Threads發文提醒，已更新iOS 27的用戶，不要同時拉下左側通知中心與右側控制中心；如果真的想測試，也要先確認自己知道如何強制重新開機。原PO在留言區補充，自己重新開機後連續測試兩次，都會再次觸發卡頓，嚴重時只剩少數後台功能及控制中心還有反應，只能透過強制重新啟動處理。
貼文曝光後，也有不少用戶跟著實測，有人回報「真的會卡」、「拉了很多次想說沒怎樣，結果卡到爆」，還有人一開始未發現異常，直到切換App後才出現明顯卡頓。另有用戶表示，觸發後點按功能仍正常，但滑動操作變得十分遲鈍。不過，並非每支iPhone都能成功重現，也有網友多次操作後表示無事發生。
iPhone卡死怎麼辦？強制重新啟動3步驟救回
若手機失去反應，根據蘋果官方支援頁面，可以按照以下順序強制重新啟動：
快按一下「音量增加鍵」後放開。
快按一下「音量降低鍵」後放開。
持續按住「側邊按鈕」，直到畫面出現Apple標誌再放開，過程有時可能超過10秒。
完成後，iPhone就會重新開機並恢復正常。目前蘋果尚未針對這項漏洞發布說明，後續可能透過系統更新修正；在官方釋出修補程式前，建議用戶不要拿自己或親友的手機刻意測試，以免突然卡死造成困擾。
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根據外媒9to5Mac報導，iPhone升級iOS 27後，在主畫面從左上角向下滑，準備開啟通知中心時，趁動畫尚未完成，立刻從右上角向下滑出控制中心，接著關閉控制中心，就可能會觸發系統漏洞。一旦中招，鎖定畫面的相機及手電筒按鈕可能異常卡在螢幕頂端，主畫面也無法左右滑動，即使成功開啟App，點擊按鈕或選單時也可能沒有反應，長按側邊按鈕叫出關機畫面後，「滑動來關機」也可能無法辨識，看起來就像iPhone完全當機。
台灣用戶實測也卡當
台灣一名網友在Threads發文提醒，已更新iOS 27的用戶，不要同時拉下左側通知中心與右側控制中心；如果真的想測試，也要先確認自己知道如何強制重新開機。原PO在留言區補充，自己重新開機後連續測試兩次，都會再次觸發卡頓，嚴重時只剩少數後台功能及控制中心還有反應，只能透過強制重新啟動處理。
貼文曝光後，也有不少用戶跟著實測，有人回報「真的會卡」、「拉了很多次想說沒怎樣，結果卡到爆」，還有人一開始未發現異常，直到切換App後才出現明顯卡頓。另有用戶表示，觸發後點按功能仍正常，但滑動操作變得十分遲鈍。不過，並非每支iPhone都能成功重現，也有網友多次操作後表示無事發生。
若手機失去反應，根據蘋果官方支援頁面，可以按照以下順序強制重新啟動：
快按一下「音量增加鍵」後放開。
快按一下「音量降低鍵」後放開。
持續按住「側邊按鈕」，直到畫面出現Apple標誌再放開，過程有時可能超過10秒。
完成後，iPhone就會重新開機並恢復正常。目前蘋果尚未針對這項漏洞發布說明，後續可能透過系統更新修正；在官方釋出修補程式前，建議用戶不要拿自己或親友的手機刻意測試，以免突然卡死造成困擾。