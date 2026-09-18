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▲女主角沈嘉蘭原本應該死在媽媽懷裡，幸運活了下來。（圖／翻攝自微博）

▲沈老夫人送媳婦們上路，畫面震撼。（圖／翻攝自微博）

譚松韻、劉學義主演的陸劇《蘭香如故》討論度飆升，不少人都是被推坑，想來看看這部戲到底在演什麼，有多好看，沒想到第一集悲到極點，女主角沈嘉蘭原先和林家有婚約，但沈家捲入謀逆案被抄家，林家為了自保退婚逃過一劫，沈家男眷抄斬，女眷被判入教坊司為奴，沒想到在沈老夫人的帶領下，所有女眷以死明志，最小的10歲妹妹飲毒自盡，還有母親用白綾勒斃女兒、老太太送媳婦上路的橋段。女主角沈嘉蘭原是大學士府長孫女，與林錦岐有婚約，未料沈家捲入謀逆案，男眷被抄斬，女眷打入教坊司，沈家女眷10人寧折不彎，老夫人拿出為自己準備的毒藥，原以為皇帝只會問罪丈夫，沒想到沈家全都賠下去，最小的10歲孫女嘉蓮拿過毒藥，「祖母、母親、姊姊，我先走了，地下我們再一起吃桃花酥。」立刻將毒藥飲下吐血身亡。接著沈家媳婦們也一一扯下身上衣服布料掛在梁柱上，老夫人要媳婦們踩著她上去，「我送妳們走，今生是我沈家對不起妳們，來世再償還。」最後沈嘉蘭的母親對她說，兒女的命是父母給的，她想送女兒最後一程，就在她以為女兒被她勒死之際，發現女兒還有呼吸，反而鬆了一口氣，後來沈嘉蘭被她們母女曾經幫助過的奴籍夫婦救起，以「許蘭香」的名字開啟第二人生。不少觀眾第一集還沒看完就哭得稀哩花啦，看著老夫人哭著和女眷們相約下輩子再見實在難忍眼淚，但也有人認為，《蘭香如故》明明是大女主劇，卻用貞節綁架女眷，讓她們作出犧牲，不過也是因為第一集就如此衝擊，更讓人想接著看下去。