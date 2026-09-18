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7成目擊集中在1樓 11樓以上照樣有蟑螂

高樓蟑螂哪來的？專家點名3大途徑

宅配紙箱別堆在家 冷氣排水管也是破口

住在高樓層就不用怕蟑螂了嗎？日本最新調查顯示，即使住在11樓以上，家中仍可能出現蟑螂。蟑螂能沿著建築管線、排水設施等移動，還可能藏在宅配紙箱中被「一起帶回家」，加上高樓住宅室內溫暖，更可能提供適合繁殖的環境。根據日本氣象網站Weathernews報導，日本進入9月後，早晚逐漸出現秋意，但白天氣溫仍高，加上秋雨帶來濕氣，仍是蟑螂容易活動的環境。進入秋季後，蟑螂也會為了越冬及產卵尋找食物與溫暖場所，因此仍不能掉以輕心。Weathernews針對「今年夏天在自家幾樓看到蟑螂」進行調查，55.9%受訪者表示沒有看到，另外44.1%曾在家中目擊蟑螂。若只看曾目擊蟑螂的受訪者，71.2%是在1樓看到，2樓占18.5%、3樓占3.6%；不過即使是「11樓以上」，仍有0.9%受訪者表示曾經遇到。日本防蟲用品大廠Earth製藥（アース製薬）表示，高樓層確實比低樓層更不容易讓蟑螂直接從戶外入侵，但不存在「住幾樓以上就絕對安全」的標準。研究顯示，日本常見的黑胸大蠊（クロゴキブリ）一週約可移動25公尺，在適合移動的環境中，活動範圍甚至可能橫跨2至4個房間。至於飛行能力有限的蟑螂為何能「攻上高樓」，專家歸納出3大原因，首先是建築物本身存在大量通道。由於蟑螂身體扁平，僅需數毫米的縫隙就可能鑽入，包括通風口、門窗縫隙、變形紗窗、排水孔、陽台排水口及冷氣排水管等，都可能成為入侵途徑，甚至沿著管線在不同樓層及住戶間移動。第二種則是跟著「包裹一起搭電梯」。隨著網購、宅配普及，紙箱進入家中的機會增加，蟑螂幼蟲或卵鞘可能躲藏在紙箱縫隙，住戶不知情下直接將牠們帶進室內，孵化後就可能在高樓層落地生根。第三則是高樓住宅本身相當適合生存。塔式大樓等住宅氣密性高，加上全年使用冷暖氣，室溫相對穩定，即使外面天氣轉冷，室內仍可能同時具備溫度、水分與食物，成為蟑螂生存甚至繁殖的環境。專家建議，防止蟑螂入侵應先封住門窗縫隙，並在通風口及冷氣排水管末端裝設防蟲網或專用防蟲蓋；宅配紙箱也不要長期堆放室內，拆封後應盡快處理。此外，也可在玄關、冷氣室外機旁及陽台盆栽附近放置戶外型餌劑，在蟑螂進入住家前進行防治。專家提醒，即使住在高樓層也不能完全放心，尤其9月氣溫及濕度仍適合蟑螂活動，與其單純依賴「住得夠高」，封堵入侵路徑並減少室內適合蟑螂棲息的環境才更重要。