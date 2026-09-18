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檢方偵辦彰化縣議長謝典霖辦桌疑涉賄選等案件，昨日聲押謝典霖及其父母、服務處主任劉宸佑、議會法制室主任黃于賓等5人。法院昨晚8時裁定謝父謝新隆羈押禁見，劉宸佑、黃于賓各以30萬元交保；深夜11時30分再裁定謝典霖羈押禁見，最後審理的謝母、前立委鄭汝芬今（18日）凌晨獲裁定100萬元交保。彰化檢方原以謝典霖等人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪偵辦，但今日進一步指出，謝典霖等人疑似多次巧立名目，詐取公款供私人使用，另涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、《刑法》行使登載不實公文書及投票行賄等罪嫌。外界原以為，謝家只涉及6月23日在彰化縣議會設宴10餘桌、宴請地方人士及樁腳一案；不過，據了解，檢調16日搜索時，除帶走謝典霖本屆所有特支費資料，也調取宴客地點議會會館的所有活動及住宿資訊，案情疑似從單一餐會賄選，進一步延燒至公款使用及相關資料調查，後續發展與對彰化縣長、議長選情的影響備受關注。