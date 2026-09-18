實際上，這是名古屋市為了永續環保、節約經費的手段，花費高達45億日幣，租借海上飯店取代建設大型選手村，賽會結束後城市一切回歸原貌

為全世界最豪華的巨型郵輪之一，全長將近300公尺，擁有超過1500間客房，提供這次將近5000位運動員、隊職員入住，船上還有4座游泳池、餐廳、健身房與舒壓水療中心，設備一應俱全

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為何名古屋亞運要讓選手住在船上？

主要考量是緩解陸上建設壓力，主辦城市為避免建置過多賽後容易閒置的選手村建築，採用現成的郵輪住宿，能大幅降低營建成本與碳排放。

莎倫娜號可不是一般遊艇！竟有4座游泳池、專用餐廳

除了提供24小時多國料理餐廳，還附設3座健身房、4座游泳池、舒壓水療中心與休閒娛樂室，並有招牌的Solemio水療中心，傳承古羅馬浴場文化，並設有自動發熱的馬賽克躺椅、水療池、蒸氣室、桑拿以及各式按摩與香薰服務

從「漏水貨櫃」到「海上星級飯店」的巨大反差

沒有建設選手村最大問題不是住海上！而是交通潛在危機

各項目選手居住在各地、每天搭乘接駁車往返，面臨市區塞車、時間安排與車禍，才是最大潛在危機。

2026年第20屆名古屋亞運住宿安排，在開幕日前就成為各界關注焦點，首次有大型綜合性運動會，將選手安排住在海上郵輪，。而這艘船來頭也不小，為義大利知名郵輪公司歌詩達生產的「莎倫娜號（Costa Serena）」，，比起臨時搭建的貨櫃小屋，已堪稱五星級配置。名古屋亞運籌委會選用郵輪作為選手村之一，此外，郵輪本身具備封閉式的出入口，在安全維護、出入人口控管以及防疫防檢疫上，也比陸地上的開放式園區更具優勢。當本屆亞運籌委會宣布啟用大型「豪華郵輪」作為部分選手與官員的隨行海上選手村時，一開始曾引發各界對於實用性與舒適度的質疑。然而，隨著選手陸續開箱入住，這座海上移動飯店卻被大讚「簡直抽到頭獎」。組委會主席大村秀章日前也表示，「我們很高興，能為這類大型賽事提供新型態的住宿環境。」莎倫娜號於2007年5月正式首航，船上房間配備獨立空調與衛浴設備，防潮與隔音表現優異，且因停靠在岸上、加上重量超過11噸重，在海上相當平穩，許多運動員都出來表示，跟住在一般飯店幾乎沒有區別，「不說根本不知道住在船上。」此外，郵輪內部設施一應俱全，，讓選手在賽後能獲得充分放鬆。本屆亞運報名人數超過1萬7000多人，遠超於奧運規格，莎倫娜號也無法供應住宿需求，因此後來又臨時搭建木質貨櫃小屋，結果卻因名古屋連日大雨、颱風導致漏水。儘管住在莎倫娜號，觀感上是住在海上，但實際舒適性遠勝於臨時搭建、生活空間也有限的貨櫃屋。本屆名古屋亞運喊出環保永續，不僅住宿方式採用海上郵輪、臨時貨櫃屋與部分飯店組成，場館更沿用愛知縣當地的現有場館進行，昨日韓國與卡達男足比賽，就發生司機誤將兩隊球員載到棒球場的烏龍，導致賽事延誤約30分鐘開踢，隨著各項目陸續開打，未來幾日交通是否再度成為危機，值得持續關注。