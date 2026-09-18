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受到美國公債殖利率和油價下跌，以及重磅科技股普遍上漲等因素激勵，週四美國股市走高，華爾街收復了前一交易日，因聯準會3年來首次升息而造成的跌幅。綜合《CNBC》等外媒報導，週四10年期美債殖利率下降至4.933%，從2007年以來最高水準回落，30年期、2年期的美債殖利率也都下滑。國際油價亦走低，西德州原油期貨（WTI）跌0.51%，每桶收101.91美元；布蘭特原油期貨下跌0.95%，每桶收在104.82美元。油債雙跌提振了股市，17日收盤，美股道瓊工業指數上漲316.14點或0.61%，收51778.04點；標普500指數上漲85.95點或1.14%，收7637.76點；那斯達克綜合指數大漲439.87點或1.69%，收26418.30點；費城半導體指數也勁揚353.38點或3.14%，收11599.49點。焦點個股方面，輝達（Nvidia）股價升約2.5%，特斯拉（Tesla）及SpaceX分別抽高2.27%及2.6%，其它與AI交易相關的股票，如高通（Qualcomm）、英特爾則分別收漲2%和7.67%。投資顧問公司「財富聯盟」（The Wealth Alliance）執行長康佐（Robert Conzo）認為，市場的反應看起來像是「如釋重負」，因為投資人相信，聯準會（Fed）正在著手解決通膨問題。不過，他也不忘提醒，市場後續是否還有較大波動，取決於中東衝突如何演變，如果油價持續高企，就會傳遞到零售商身上，最終體現在他們轉嫁給消費者的價格中。