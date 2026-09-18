人工智慧（AI）與半導體人才競爭升溫，三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）正把人才招募戰線提前拉進大學校園，與韓國多所大學合作設立企業合作系所（contract departments），從學生入學開始參與人才培育，部分科系更提供獎學金及畢業後就業保障，形成一條從校園直接銜接科技業的人才通道。
美國財經外媒《CNBC》注意到，這類企業合作系所，是韓國大學體系中的特殊人才培育制度，由企業與大學共同規劃課程，企業除了提供財務支持，也會參與課程設計、技術講座及產業交流，讓學生在求學期間就能接觸企業實務。對企業而言，則能提前建立人才管線，不必等到學生畢業後才與其他科技公司競逐人才。
目前SK海力士已與包括高麗大學、漢陽大學等名校合作；三星電子則與延世大學、韓國科學技術院（KAIST）及蔚山科學技術院（UNIST）等學術機構展開合作。
學費、補助到就業保障 「企業合作系所」成升學熱門選項
以西江大學（Sogang University）的系統半導體工程系為例，該四年制學位由學校與SK海力士合作成立。獲錄取的學生可取得SK海力士獎學金，涵蓋學費，並提供額外學習補助；若符合學業要求，畢業後還可取得SK海力士的就業保障。
西江大學二年級學生鄭彩琳（Jung Chae-rin，音譯）告訴《CNBC》，她每月可獲得約30萬韓元的學習獎勵金，學費則由獎學金支應。此外，成績優異或專題表現突出者，還有機會取得額外獎學金。
不過，企業提供的福利也伴隨一定條件。鄭彩琳指出，學生必須維持至少2.3的GPA（平均學業成績），才能保有獎學金；若要符合SK海力士的就業條件，GPA則須達到2.7。若中途退出課程，也必須償還先前獲得的相關支援。
SK海力士表示，畢業生進入公司後，須工作的時間相當於公司提供財務支援的期間；進入公司時的職級、基本薪資與福利，則與其他大學畢業的新進員工相同。
三星模式不同 進入合作系所仍須通過企業招募
三星電子與成均館大學（SKKU）的合作模式則有所不同。成均館大學的智慧軟體系是一項5年制學士、碩士整合課程，主攻AI軟體領域。符合條件的學生，前3年的學費由三星提供支持，但從大三下學期開始，仍須另外參加三星的招募流程。
換句話說，考進三星合作的企業合作系所，並不等於畢業後就能直接進入三星。學生仍須通過企業招募程序，才能確認後續就業資格；通過者才能繼續享有完整的學費支持。
該課程直到2024年才成立，第一屆學生尚未畢業，因此最終有多少學生能通過三星招募並進入公司，目前仍沒有完整結果。
申請人數持續增加！「13人搶1席」凸顯AI人才競爭
隨著AI與半導體產業持續受到關注，企業合作系所也成為韓國學生競爭激烈的升學選項。總部位於首爾的升學教育機構「Jongro Academy」資料顯示，2026學年度三星電子相關企業合作系所的申請人數，比起前一年增加6.5%，SK海力士相關系所則增加12.7%。
整體而言，三星電子相關合作課程，平均每個名額有13.44人申請，SK海力士相關課程則平均有9.14人競爭1個名額，2026學年度的競爭程度與錄取門檻，都比2025年更高。
除了半導體與AI之外，韓國企業合作系所也涵蓋其他產業，包括現代汽車與LG Uplus等大型企業。Jongro Academy資料顯示，與大型企業合作的相關系所，整體申請人數一年內增加超過38%。
從課堂一路接軌企業 科技巨頭提前布局人才管線
這些企業合作系所與一般產學合作的差異，在於企業參與學生培育的時間更早、程度也更深。三星會為學生提供實習、海外研究中心參訪及國際學術會議等機會；SK海力士則安排企業員工、高階主管及相關研究人員進入校園，進行講座與專題交流。
鄭彩琳透露，她大一時曾修習一門與SK海力士密切合作的課程，每週都有SK海力士員工、主管或SK Hynix University教授分享所負責的技術或業務內容。學生甚至可以針對實際產業問題提出解決方案，直接獲得企業主管回饋。
對三星與SK海力士而言，這套制度的意義已不只是「畢業後招募」，而是提前數年建立人才管線。學生從進入大學之初，就可能開始接觸企業所需的專業訓練與產業實務；企業則能在人才正式踏入職場前，就開始培養並接觸潛在人才。
在AI與半導體人才競爭日益激烈的背景下，韓國科技企業正將招募時間點從「大學畢業後」一路提前至「大學就學期間」，甚至透過企業合作系所，讓企業、大學與學生，在人才培育階段便建立更緊密的連結。
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目前SK海力士已與包括高麗大學、漢陽大學等名校合作；三星電子則與延世大學、韓國科學技術院（KAIST）及蔚山科學技術院（UNIST）等學術機構展開合作。
學費、補助到就業保障 「企業合作系所」成升學熱門選項
以西江大學（Sogang University）的系統半導體工程系為例，該四年制學位由學校與SK海力士合作成立。獲錄取的學生可取得SK海力士獎學金，涵蓋學費，並提供額外學習補助；若符合學業要求，畢業後還可取得SK海力士的就業保障。
西江大學二年級學生鄭彩琳（Jung Chae-rin，音譯）告訴《CNBC》，她每月可獲得約30萬韓元的學習獎勵金，學費則由獎學金支應。此外，成績優異或專題表現突出者，還有機會取得額外獎學金。
不過，企業提供的福利也伴隨一定條件。鄭彩琳指出，學生必須維持至少2.3的GPA（平均學業成績），才能保有獎學金；若要符合SK海力士的就業條件，GPA則須達到2.7。若中途退出課程，也必須償還先前獲得的相關支援。
SK海力士表示，畢業生進入公司後，須工作的時間相當於公司提供財務支援的期間；進入公司時的職級、基本薪資與福利，則與其他大學畢業的新進員工相同。
三星模式不同 進入合作系所仍須通過企業招募
三星電子與成均館大學（SKKU）的合作模式則有所不同。成均館大學的智慧軟體系是一項5年制學士、碩士整合課程，主攻AI軟體領域。符合條件的學生，前3年的學費由三星提供支持，但從大三下學期開始，仍須另外參加三星的招募流程。
換句話說，考進三星合作的企業合作系所，並不等於畢業後就能直接進入三星。學生仍須通過企業招募程序，才能確認後續就業資格；通過者才能繼續享有完整的學費支持。
該課程直到2024年才成立，第一屆學生尚未畢業，因此最終有多少學生能通過三星招募並進入公司，目前仍沒有完整結果。
申請人數持續增加！「13人搶1席」凸顯AI人才競爭
隨著AI與半導體產業持續受到關注，企業合作系所也成為韓國學生競爭激烈的升學選項。總部位於首爾的升學教育機構「Jongro Academy」資料顯示，2026學年度三星電子相關企業合作系所的申請人數，比起前一年增加6.5%，SK海力士相關系所則增加12.7%。
整體而言，三星電子相關合作課程，平均每個名額有13.44人申請，SK海力士相關課程則平均有9.14人競爭1個名額，2026學年度的競爭程度與錄取門檻，都比2025年更高。
除了半導體與AI之外，韓國企業合作系所也涵蓋其他產業，包括現代汽車與LG Uplus等大型企業。Jongro Academy資料顯示，與大型企業合作的相關系所，整體申請人數一年內增加超過38%。
從課堂一路接軌企業 科技巨頭提前布局人才管線
這些企業合作系所與一般產學合作的差異，在於企業參與學生培育的時間更早、程度也更深。三星會為學生提供實習、海外研究中心參訪及國際學術會議等機會；SK海力士則安排企業員工、高階主管及相關研究人員進入校園，進行講座與專題交流。
鄭彩琳透露，她大一時曾修習一門與SK海力士密切合作的課程，每週都有SK海力士員工、主管或SK Hynix University教授分享所負責的技術或業務內容。學生甚至可以針對實際產業問題提出解決方案，直接獲得企業主管回饋。
對三星與SK海力士而言，這套制度的意義已不只是「畢業後招募」，而是提前數年建立人才管線。學生從進入大學之初，就可能開始接觸企業所需的專業訓練與產業實務；企業則能在人才正式踏入職場前，就開始培養並接觸潛在人才。
在AI與半導體人才競爭日益激烈的背景下，韓國科技企業正將招募時間點從「大學畢業後」一路提前至「大學就學期間」，甚至透過企業合作系所，讓企業、大學與學生，在人才培育階段便建立更緊密的連結。