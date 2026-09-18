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杜鵑颱風持續增強！最新路徑「日本南方大迴轉」

▲吳德榮表示，杜鵑颱風目前位於關島北北東方海面，持續增強、向西北西轉北、再逐漸轉東北，在日本南方海面大迴轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今飆36度高溫、周末短暫變天！中秋連假前好天氣

▲週五、週六各地大致多雲到晴，迎風面及午後有零星雨；週日水氣增加，桃園以北、宜蘭及花東、恆春半島降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

杜鵑颱風最新動態受到外界關注，根據氣象專家吳德榮表示，，僅午後山區、東部將有降雨可能。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第24號颱風「杜鵑」在關島北北東方海面，持續增強、向西北西轉北、再逐漸轉東北，在日本南方海面大迴轉。吳德榮提到，根據最新歐洲系集模式模擬圖顯示，「杜鵑」的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本東南方近海、中心未觸及陸地，對日本的威脅減輕。個別模擬路徑已大幅收斂，「不確定性」縮小。針對本周天氣，吳德榮指出，今日弱東北風水氣少，迎風面多雲時晴，東半部偶有飄零星小雨的機率；背風面晴時多雲，山區午後有局部降雨的機率。白天偏熱、夜微涼。今日各地區氣溫如下：北部23至34度、中部22至35度、南部24至36度、東部21至33度。到了周末（19、20日）兩天轉偏北風，北部多雲時晴、山區偶有飄零星小雨的機率；其他地區晴時多雲，山區午後局部降雨的機率；白天偏熱、夜微涼。另外在中秋連假前將保持好天氣，下周一至周四（21至24日）微弱東北風，各地晴時多雲；午後山區偶有局部短暫降雨的機率，東半部偶有局部零星降雨的機率；白天偏熱、夜微涼。