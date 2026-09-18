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中國男星王鶴棣近日遭傳做陰莖增大手術失敗，造成生殖器變黑、陽痿，對此，工作室火速發聲明否認，並表示已完成證據保全將提告。不料輿論沒有就此平息，反而有診所被點名就是幫王鶴棣手術的地方，甚至連手術過程的影片都被瘋傳。而被點名的診所「靜和醫療」也在16日發聲否認，強調從未幫王鶴棣做過診療，並將保留追究法律責任的權利。靜和醫療被點名是幫王鶴棣做手術的診所後，因為散播患者資訊而被罵翻，對此，診所也急發出聲明否認，表示：「經核查，網傳所涉人員未在我機構接受診療服務，與我機構不存在診療服務關系。我機構未開展網傳事件所涉項目，亦無相關診療服務及操作記錄。網傳將相關事件歸責、關聯至我機構及醫務人員的內容，均不屬實。」最後診所表示已蒐集證據，對於編造、散播不實信息的機構或個人，將保留追究法律責任的權利。回顧事件來源，有網友近日在社群發出對話紀錄截圖，暗指王鶴棣於8月底去上海做了陰莖增大手術，但第二天生殖器卻變黑，疑似不小心打到血管而栓塞並造成陽痿，還說握有病歷和照片，但卻沒有附上任何證據。對此，王鶴棣工作室在第一時間發聲明闢謠，強調這些對話紀錄是惡意捏造的不實聊天訊息，刻意抹黑詆毀，嚴重損害他的個人聲譽，並表示絕不姑息退讓，表示已完成證據保全，並向公安機關報案。工作室也進一步透露，目前已委託律師團全權處理，將依法追責、傳謠主體，「堅決維護王鶴棣先生的合法權益。」強硬態度引發粉絲大讚。