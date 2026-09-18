美中領袖「川習會」下週就要登場，有外媒引述消息人士踢爆，美國總統川普（Donald Trump）將親自前往華盛頓近郊的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），迎接中國國家主席習近平，若屬實，這也將成為習近平此次訪美的重要一幕。
綜合《南華早報》等外媒報導，1名美國官員透露，習近平預計在當地時間9月23日下午4點抵達安德魯斯聯合基地，川普將出席迎賓儀式並親自在停機坪迎接。
川普將罕見親自接機？接待規格受到矚目
分析認為，這次安排之所以引發外界注意，除了美國總統通常不會親自前往機場迎賓、而是等對方抵達白宮再正式接待以外，也與今年稍早的中方接待安排形成對比。
今年5月川普訪問中國時，川普搭乘的「空軍一號」抵達北京首都國際機場後，並非由習近平親自到停機坪迎接，而是中國國家副主席韓正率領外交及儀仗團隊相迎，習近平則在人民大會堂舉行正式歡迎儀式，與川普進行會談。
從機場到白宮...習近平訪美行程受到高度禮遇
習近平抵達安德魯斯基地後，預計展開為期數天的訪美行程，將於當地時間24日，與川普在白宮舉行峰會，展開國宴等正式外交活動。
據悉，這次訪美，將是習近平時隔約10年，再次以中國國家主席身分造訪白宮，也將是川普今年第2次與習近平面對面會談。
不過，就算這場峰會真以高規格禮賓安排揭開序幕，但2國仍面臨多項棘手議題，包括關稅、AI、台灣及伊朗等。美中雙方會前仍在密集磋商，外界也關注關稅休兵能否延續。
因此，川普親自到機場迎接習近平，究竟只是一次高規格的外交禮賓安排，還是代表雙方希望為峰會營造更積極的氣氛，目前仍不宜僅憑接機安排下定論。
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川普將罕見親自接機？接待規格受到矚目
分析認為，這次安排之所以引發外界注意，除了美國總統通常不會親自前往機場迎賓、而是等對方抵達白宮再正式接待以外，也與今年稍早的中方接待安排形成對比。
今年5月川普訪問中國時，川普搭乘的「空軍一號」抵達北京首都國際機場後，並非由習近平親自到停機坪迎接，而是中國國家副主席韓正率領外交及儀仗團隊相迎，習近平則在人民大會堂舉行正式歡迎儀式，與川普進行會談。
從機場到白宮...習近平訪美行程受到高度禮遇
習近平抵達安德魯斯基地後，預計展開為期數天的訪美行程，將於當地時間24日，與川普在白宮舉行峰會，展開國宴等正式外交活動。
據悉，這次訪美，將是習近平時隔約10年，再次以中國國家主席身分造訪白宮，也將是川普今年第2次與習近平面對面會談。
不過，就算這場峰會真以高規格禮賓安排揭開序幕，但2國仍面臨多項棘手議題，包括關稅、AI、台灣及伊朗等。美中雙方會前仍在密集磋商，外界也關注關稅休兵能否延續。
因此，川普親自到機場迎接習近平，究竟只是一次高規格的外交禮賓安排，還是代表雙方希望為峰會營造更積極的氣氛，目前仍不宜僅憑接機安排下定論。