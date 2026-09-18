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▲李多慧無奈表示雙眼皮漸漸消失，還喊話粉絲幫她決定要不要割雙眼皮。（圖／翻攝自李多慧IG@82dahyeday）

韓籍啦啦隊女神李多慧，常常會透過社群跟粉絲分享日常。不料她昨（17）日突然PO出影片崩潰狂喊：「完全完蛋了，這個是有點嚴重的事情。」透露自己天生的雙眼皮漸漸消失，還拿出2023年的舊照做對比，「這個是老人的關係嗎…」並直言想整形割雙眼皮，喊話粉絲投票幫自己決定。李多慧在昨日很神祕的穿著運動外套、戴著帽子，狂喊：「完全完蛋了，這個是有點嚴重的事情，真的超級嚴重的啦！我想做個小整形手術。」接著透露原因，表示自己出生就有雙眼皮，所以一直很感謝父母，不料最近卻發現雙眼皮漸漸消失。李多慧緊接著拿出2023年的舊照做對比，「那時候雙眼皮超深的！」但現在如果不貼雙眼皮貼，就沒那麼深，「這個是老人的關係嗎…」李多慧最後還直接貼雙眼皮貼給大家看差異，並喊話粉絲投票幫她決定要不要去割雙眼皮。李多慧突然的整形宣言，也讓粉絲們紛紛給出意見，「現在也很明顯而且超漂亮的！雙眼皮手術蠻危險而且很痛，多慧怕痛要深思」、「有或沒有都很漂亮～但妳想做就去做！永遠支持公主」、「多慧～自然就是美～不要做手術，現在這樣就很漂亮了」、「多慧妳還是這麼的好看好漂亮，只要是多慧我都喜歡。」