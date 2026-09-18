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洛杉磯道奇隊在邁向史無前例的世界大賽三連霸之路上，再次樹立重要里程碑！在強打塔克（Kyle Tucker）單場4安打、只差一支三壘安打就能締造完全打擊的猛烈火力帶動下，道奇隊於美國時間周四下午以8：2擊敗辛辛那提紅人隊，成功收下國家聯盟西區冠軍。這不僅是他們連續第5年稱霸分區，更是近14年來的第13座分區王座，同時也是球隊連續14年闖入季後賽。這場封王戰道奇隊採用牛棚車輪戰，首任投手弗羅布列斯基（Justin Wrobleski）繳出3局完全比賽的完美開局。隨後崔南（Blake Treinen）在第4局挨了一發陽春砲，納克（Landon Knack）接手繳出4局無失分好投，最後由哈爾沃森（Seth Halvorsen）在第9局失掉1分完成收尾。打線方面，除了塔克貢獻4安打與3分打點的「準完全打擊」表現外，弗里曼（Freddie Freeman）、蒙西（Max Muncy）、德保拉（Josue De Paula）與羅哈斯（Miguel Rojas）也都有打點進帳，為球隊提供充足的火力支援。在贏下這場比賽的3天前，道奇才剛慶祝確定晉級季後賽，如今拿下分區冠軍，更讓休息室再度陷入瘋狂慶祝。儘管例行賽還剩9場，道奇隊目前的陣容並非完全體。球隊最強打者大谷翔平（Shohei Ohtani）與首度入選明星賽的帕赫斯（Andy Pages）目前皆在15天傷兵名單中；原本的6人先發輪值也縮減至4名健康的先發投手，這也是此役必須動用牛棚車輪戰的原因。蒙西對此表示：「過去幾年都是這樣，我們有人倒下，就會有人挺身而出。我們只要求做到這點，也因此我們能撐過許多難關。」目前道奇隊領先勇士隊4場勝差，極有機會鎖定國聯第2種子，獲得首輪免戰的優勢，讓球員在例行賽結束後能有5天的休息時間，以最佳狀態迎接分區系列賽。自1969年實施分區制度以來，道奇隊已累積24座分區冠軍，傲視全大聯盟。總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言：「如果你沒贏得世界大賽，這無疑就是一種失敗，這裡確實有著更高的期望，但這也是你加入道奇隊所必須承受的。」季中透過交易來到洛杉磯的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），剛入隊時就碰上球隊吞下賽季最長的7連敗，但他卻從中深刻體會到道奇的冠軍文化：「這支球隊完全沒有恐慌，我認為這就是為什麼在關鍵時刻，壓力無法輕易擊垮這群傢伙。」陣中球星貝茲（Mookie Betts）也總結道：「雖然是不同的一年，但感覺有點像。同樣的一群人，我們知道該期待什麼，也知道隊友能發揮什麼。每年目標都一樣，只要能達到終點，過程怎麼走並不是重點。」如今，道奇隊將帶著深厚的經驗與底蘊，全力挑戰繼1998至2000年洋基隊之後，大聯盟首見的「三連霸」偉業。