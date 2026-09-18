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洛杉磯道奇隊在美國時間17日以8：2大勝辛辛那提紅人隊，勇奪國家聯盟西區冠軍，達成傲人的分區5連霸。不過，目前因右上腕二頭肌發炎而進入負傷者名單（IL）的日籍球星大谷翔平並未隨隊出征，無緣親自參與封王瞬間與香檳浴慶祝。儘管如此，大谷在比賽結束後約一個半小時，仍透過個人Instagram限時動態轉發球團的封王圖片，隔空為球隊的5連霸送上祝賀。針對外界最關心的大谷回歸時間點，道奇隊編成本部長弗里德曼（Andrew Friedman）在賽後的香檳浴慶祝時受訪表示，大谷的復原狀況非常順利，正朝著好的方向按部就班進行。當被問及是否會跳過例行賽直接在季後賽復出時，佛里曼明確指出：「我們預期他會在例行賽期間歸隊。」不過對於大谷歸隊後需要多少打席來尋找手感，佛里曼則笑著表示「還不知道」。相較於弗里德曼的樂觀，總經理高梅茲（Brandon Gomes）前一日曾透露「可能直接在季後賽復出」的保守態度，強調球員的健康才是首要考量，沒有必要急於復出。這顯示球團內部對於大谷的回歸時程雖保有彈性，但整體目標仍希望他能在季後賽前實戰暖身。總教練羅伯斯（Dave Roberts）也帶來了復健的好消息。他透露大谷已經開始進行T座打擊練習，這也是他自9月8日進入IL後首度揮棒。目前大谷留在洛杉磯持續進行復健與治療，打擊練習後的狀態良好且沒有痛感，預計本週就會進階到面對教練投球進行打擊練習。羅伯斯坦言，雖然還無法確定具體的實戰回歸日期，但聽到的情報都非常正面。考量到備戰季後賽，球隊絕對希望能讓大谷在例行賽最後幾場比賽中上陣找回球感，但帶傷硬上的風險極大，這也將考驗教練團的最終判斷。大谷最快能在美國時間23日脫離IL，具體歸期仍需視患部狀況而定。本場封王戰道奇隊採用牛棚車輪戰，先發投手弗羅布列斯基（Justin Wrobleski）主投3局無安打無失分，加上打線在前4局就灌進7分奠定勝基。這是道奇隊在過去14個賽季中奪下的第13座分區冠軍，且在9月17日就早早封王，創下大聯盟史上第4快的封王紀錄。在缺少大谷的情況下，道奇依舊展現強大戰力，朝著世界大賽3連霸的終極目標再邁進一大步。