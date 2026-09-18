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南非約翰尼斯堡近期爆發重大治安事件，短短2個月內已有9名女性死亡，警方於17日發現第9名女性遺體，讓當地社會對於「連環殺手」犯案的疑慮迅速升高，截至目前，仍未證實這些案件都是由同1名凶手所犯，但居民已陷入恐慌。綜合外媒報導，這一連串案件主要發生在約翰尼斯堡東側的埃庫魯萊尼地區（Ekurhuleni），受害者多為20多歲至30多歲的女性，有些死者被發現時，衣服幾乎被扒光，身上有疑似曾遭遇性暴力的痕跡。最新一起案件於17日曝光。當地警方表示，這些案件在時間、地點以及部分案情特徵上，出現相似之處，相關程度已足以引起警方高度警戒，已成立專門調查團隊。不過，警方目前仍相當謹慎，澄清現階段還不能直接將所有案件，都視為同一宗連環殺人案，「連環殺手」是警方調查的方向之一，而不是已經獲得證實的結論。這起事件受到高度關注的另一個原因，是近期案件發生的速度明顯加快，光是在本週，就有3名女性之死曝光，使得目前納入調查的女性死亡案件累計達到9起。警方已在埃庫魯萊尼地區加強部署、設置路障，呼籲民眾提高警覺、提供可疑人物或車輛的線索。有居民坦言，自己感到非常害怕和焦慮，尤其是對於有女兒的人來說，孩子搭個Uber都讓人擔心到睡不著覺。目前警方已針對其中1名受害者的案件，逮捕1名嫌疑犯，但尚未證實他與其餘8起女性死亡也存在關聯，正努力釐清這些案件背後，究竟是否存在共犯或犯罪網路。這起案件也再次凸顯，南非長期存在的暴力犯罪、性別暴力問題，畢竟短短2個月內，就接連有9名女性死的不明不白，讓女性安全與治安問題，再次成為討論焦點。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）已要求相關單位，將案件列為優先調查事項，要求盡快釐清真相，追究涉案人士責任。原文連結：