南非約翰尼斯堡近期爆發重大治安事件，短短2個月內已有9名女性死亡，警方於17日發現第9名女性遺體，讓當地社會對於「連環殺手」犯案的疑慮迅速升高，截至目前，仍未證實這些案件都是由同1名凶手所犯，但居民已陷入恐慌。
綜合外媒報導，這一連串案件主要發生在約翰尼斯堡東側的埃庫魯萊尼地區（Ekurhuleni），受害者多為20多歲至30多歲的女性，有些死者被發現時，衣服幾乎被扒光，身上有疑似曾遭遇性暴力的痕跡。
2個月9名女性死亡！警方不排除連環殺人
最新一起案件於17日曝光。當地警方表示，這些案件在時間、地點以及部分案情特徵上，出現相似之處，相關程度已足以引起警方高度警戒，已成立專門調查團隊。
不過，警方目前仍相當謹慎，澄清現階段還不能直接將所有案件，都視為同一宗連環殺人案，「連環殺手」是警方調查的方向之一，而不是已經獲得證實的結論。
一週內命案頻傳！當地恐慌情緒升高
這起事件受到高度關注的另一個原因，是近期案件發生的速度明顯加快，光是在本週，就有3名女性之死曝光，使得目前納入調查的女性死亡案件累計達到9起。
警方已在埃庫魯萊尼地區加強部署、設置路障，呼籲民眾提高警覺、提供可疑人物或車輛的線索。
有居民坦言，自己感到非常害怕和焦慮，尤其是對於有女兒的人來說，孩子搭個Uber都讓人擔心到睡不著覺。
已有男子遭逮捕！但是否與其他案件有關仍待查
目前警方已針對其中1名受害者的案件，逮捕1名嫌疑犯，但尚未證實他與其餘8起女性死亡也存在關聯，正努力釐清這些案件背後，究竟是否存在共犯或犯罪網路。
這起案件也再次凸顯，南非長期存在的暴力犯罪、性別暴力問題，畢竟短短2個月內，就接連有9名女性死的不明不白，讓女性安全與治安問題，再次成為討論焦點。
南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）已要求相關單位，將案件列為優先調查事項，要求盡快釐清真相，追究涉案人士責任。
原文連結：
South African police find a ninth woman's body near Johannesburg
Deaths of nine women in South Africa could be 'linked to serial killer', police say
Ninth woman's body found as South African police investigate string of deaths
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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2個月9名女性死亡！警方不排除連環殺人
最新一起案件於17日曝光。當地警方表示，這些案件在時間、地點以及部分案情特徵上，出現相似之處，相關程度已足以引起警方高度警戒，已成立專門調查團隊。
不過，警方目前仍相當謹慎，澄清現階段還不能直接將所有案件，都視為同一宗連環殺人案，「連環殺手」是警方調查的方向之一，而不是已經獲得證實的結論。
一週內命案頻傳！當地恐慌情緒升高
這起事件受到高度關注的另一個原因，是近期案件發生的速度明顯加快，光是在本週，就有3名女性之死曝光，使得目前納入調查的女性死亡案件累計達到9起。
警方已在埃庫魯萊尼地區加強部署、設置路障，呼籲民眾提高警覺、提供可疑人物或車輛的線索。
有居民坦言，自己感到非常害怕和焦慮，尤其是對於有女兒的人來說，孩子搭個Uber都讓人擔心到睡不著覺。
已有男子遭逮捕！但是否與其他案件有關仍待查
目前警方已針對其中1名受害者的案件，逮捕1名嫌疑犯，但尚未證實他與其餘8起女性死亡也存在關聯，正努力釐清這些案件背後，究竟是否存在共犯或犯罪網路。
這起案件也再次凸顯，南非長期存在的暴力犯罪、性別暴力問題，畢竟短短2個月內，就接連有9名女性死的不明不白，讓女性安全與治安問題，再次成為討論焦點。
南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）已要求相關單位，將案件列為優先調查事項，要求盡快釐清真相，追究涉案人士責任。
原文連結：
South African police find a ninth woman's body near Johannesburg
Deaths of nine women in South Africa could be 'linked to serial killer', police say
Ninth woman's body found as South African police investigate string of deaths
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110