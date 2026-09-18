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中秋節9月25日登場！農曆八月十五撞土地公聖誕

▲中秋節不只是傳統三大節日，在民俗信仰中，當天也是土地公「福德正神」聖誕。（圖／車城福安宮開基福德正神祖廟臉書）

中秋節5大開運法攻略！招財旺運、還能求姻緣

📌中秋節開運第1招：闔家團圓‧旺家運

📌中秋節開運第2招：拜土地公‧祈財祿

📌中秋節開運第3招：拜月老‧求姻緣

📌中秋節開運第4招：攜桂花‧招貴人

📌中秋節開運第5招：中秋夜‧祈長壽

2026年中秋節落在國曆9月25日，將於下周五到來。農曆八月十五中秋節落在國曆9月25日（周五），中秋節不只是傳統三大節日，在民俗信仰中，當天也是土地公「福德正神」聖誕，也有一說是福德正神得道日，民間習慣在這天向土地公感謝秋收與庇佑。命理專家謝沅瑾表示，中秋節有「5大開運法」可參考，除了可拜土地公拜拜求財外，還包括吃團圓飯、拜月老求姻緣、攜桂花招貴人，以及在中秋節深夜向明月祈求家人長壽等。「天上月圓，地上人圓」，中秋節這天闔家團圓，一同祭祖並吃團圓飯，凝聚家人向心力，有助於興旺家運。柚子諧音「佑子」，具有吉祥意涵，全家人共享月餅及烤肉之餘不妨吃點柚子，討吉祥且有益健康。農曆八月十五是土地公聖誕，也有一說是福德正神得道日。早期農民在這天會酬謝土地公，慶賀豐收並祈求來年有更好的收成。一般認為土地公有三大喜好：「麻糬」象徵黏錢，拜「土豆」吃到老，「酒」活的長長久久，準備供品時不妨投其所好。農曆八月十五是月下老人誕辰，據說單身男女在這天拜月老祈求姻緣最為靈驗。拜月老的供品別具特色，民眾會準備糖果甜食、鮮花，或是紅棗。民俗上認為糖果甜食一方面可以甜月老的嘴，討祂歡心，在拜拜結束後留下甜食也能與人結善緣。鮮花代表「開花結果」，而紅棗則象徵「姻緣早成」。農曆八月又有「桂月」之稱，俗云：「八月十五桂飄香」。民俗上認為清新雋雅的桂花蘊含「貴人」之意，因此品嚐桂花製品或飲用桂花茶，都具有提升貴人運之效。與大家分享獨家的招貴人祕法，將桂花放入錦囊中隨身攜帶，時時散發清香，即可達到吸引貴人、貴氣隨身的效果。傳統民俗有中秋夜可為母祈壽的說法，未婚女子在中秋節深夜對著明月真心祈求，即可為母親增福添壽，俗諺云：「中秋遲睡，長命百歲，未婚女子，為母求壽」。而未婚男子則可於元宵夜晚睡來為父親祈求長壽。