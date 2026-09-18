我是廣告 請繼續往下閱讀

秋天不用進補 中醫：應避免吃重口味食物

時序進入秋天，早晚開始出現涼意，此時「秋老虎」發威，反而會讓日夜溫差逐漸變大，身體會出現不適症狀。中醫師提醒，最容易發生頭脹、頭暈問題，而很多人會開始吃補品、喝補湯，但若身體仍處在燥熱、疲倦或水分不足的狀態，並非愈越補愈好。開業中醫診所中醫師宋宛蓁指出，當環境溫度偏高、身體散熱不良，加上水分補充不足、長時間曝曬時，即便已經是秋天，仍可能會有不適。而秋天最要留意的是「秋老虎」，若白天在戶外活動、或長時間待在沒有良好通風的環境中，身體持續累積熱氣，若又沒有適當補充水分，就容易感覺「頭昏昏的」。宋宛蓁提到，有些人會出現頭脹、頭重、頭痛；也有人會伴隨全身無力、精神不濟、注意力下降，甚至突然覺得站起來會暈；若症狀是在炎熱環境中出現，而且休息、補充水分後仍沒有改善，就應該提高警覺。秋季時節飲食不需刻意進補！宋宛蓁提醒，應避免過於油膩、辛辣或大量燒烤類食物。可以選擇清爽、含水分較多的食物，讓身體維持比較穩定的狀態。中醫師說，以中醫角度而言，秋季氣候逐漸由炎熱轉為乾燥，人體也會隨著季節變化進行調整，很多人也會開始吃補品、喝補湯，但身體若處在燥熱、疲倦或水分不足的狀態，並不是愈補愈好。當出現頭暈、頭脹、口乾、疲倦等症狀，經休息與補水後仍反覆出現，或是症狀愈來愈明顯，宋宛蓁建議，應進一步就醫確認。秋老虎期間仍然可能出現熱傷身的情況。宋宛蓁表示，長時間在戶外工作、運動族群，及年長者，更要留意身體的警訊。當頭暈、腦脹、頭痛、噁心或異常疲倦出現時，不要只是告訴自己「忍一下就好」，適時休息、補充水分與降溫，才是面對秋老虎的養生之道。