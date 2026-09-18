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針對洛杉磯快艇隊因涉嫌規避薪資上限而遭到NBA聯盟祭出重罰，金州勇士隊當家球星柯瑞（Steph Curry）近日在受訪時罕見明確表態，直言聯盟的懲處「很合理」，總裁蕭華（Adam Silver）只是在做他的工作。而再次談到與勇士隊的續約問題，柯瑞重申自己希望將整個職業生涯都奉獻給勇士隊的決心，希望能和老隊友及教練一起打球直到生涯結束。NBA針對快艇隊規避薪資上限的調查結果出爐，並祭出被外界視為可能「摧毀球隊未來」的嚴厲懲處，包含高達3000萬美元的罰款、沒收5個首輪選秀權，以及針對核心高層的禁賽，其中球隊老闆巴爾默（Steve Ballmer）更被處以長達1年的禁賽。總裁蕭華顯然希望藉此殺雞儆猴，展現聯盟絕不寬貸違規行為的鐵腕作風。原本一度考慮對聯盟提告的巴爾默，最終決定接受懲處。他在聲明中表示：「這對所有與快艇隊相關的人來說都是一段非常艱難的時期，對此我深感遺憾。我身為主要老闆，對此事造成的困擾與分心負起全責，並向球迷、員工及其他球隊老闆致歉。」他強調球隊已繳納罰款，並承諾會將這一切拋諸腦後、繼續前進。對於快艇隊面臨的重罰，柯瑞在接受《CNBC》節目專訪時表示，自己對這個嚴厲的結果並不意外，並認為基於違規性質，這樣的懲處相當公平。「我並不驚訝，這也是為什麼調查花了這麼長的時間。我認識巴爾默，他是個大好人，而他也接受了這個懲處。」柯瑞說道：「所以這一切會這樣發展是有原因的。說到底，蕭華只是在做他的工作，我認為這個懲處很合理，現在我們都該向前看。」在同一場訪談中，柯瑞也強烈表達了想在勇士隊從一而終的渴望。雖然他目前的合約只剩下最後1年，但他仍具備與球隊提前續約2年的資格。「我一直都說，我想成為勇士隊的終身球員。看看我們在那裡建立的一切，而且今年我還能和格林（Draymond Green）以及教練科爾（Steve Kerr）繼續並肩作戰。」柯瑞進一步補充道：「NBA的合約問題每年都很瘋狂，事情變化得非常快。但我很清楚，我留在金州勇士並保持競爭力的目標與使命一直都在，至於合約的事情，自然會水到渠成。」