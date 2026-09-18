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▲ iPhone 18 Pro系列今正式開賣，首批預約果粉一早到中華電信門市辦理取機。（圖／記者葉政勳攝)

抽籤制不用搶排隊順位

從舊iPhone換到18 Pro Max 果粉：差幾代真的有感

▲中華電信今年首賣活動改採線上登記抽籤，排隊場景雖不如以往熱鬧，但還是吸引不少人前往。（圖／記者周淑萍攝）

新機漲價果粉也有感 抽中3600元「剛好抵掉」

中華電信再祭購機優惠 月繳1399元送2000元Apple購物金

▲ iPhone 18 Pro系列今年冰川藍與勃根地紅相當受到歡迎。（圖／記者葉政勳攝)

蘋果iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max今（18）日正式開賣，中華電信一早在台北東區服務中心舉辦首賣會，今年改採線上登記抽籤，事前抽出360名幸運果粉，可獲得3600元新機購物金，其中80人還取得首賣會現場加碼抽資格。雖然不用像過去為了搶頭香徹夜排隊，仍有桃園果粉前一晚就搭末班車北上，就怕隔天搭首班車遇到誤點、錯過上午6時至7時的報到時間。中華電信表示，iPhone 18 Pro系列今早8時起在全台近500間指定服務據點及網路門市正式開賣，Apple首款摺疊新機iPhone Duo則預計10月23日上市。首賣會現場除了原有3600元新機購物金、Hami Point 18000點及iPhone 18 Pro Max 1TB抽獎外，中華電信總經理林榮賜再加碼送出Apple Watch Ultra 4、Hami Point 18000點及256GB免費升級512GB等獎項，整體加碼優惠總額近200萬元。排頭香的廖先生表示，因家住桃園，他認為今年改採抽籤制度後，確實比過去輕鬆，「不用大家都排長隊」。不過，他自己其實前一天晚上約11時30分就已抵達台北。廖先生解釋，由於活動規定上午6時至7時完成報到，若隔天才搭首班火車北上，再轉乘其他交通工具，怕萬一誤點的話資格會被取消，因此乾脆前一天搭末班車先到台北。廖先生這次鎖定iPhone 18 Pro Max冰川藍色，他提到舊機已經使用約4年。他表示，若從較舊世代直接升級到iPhone 18 Pro系列，感受會相當明顯。談到最期待的升級，他首先點名充電速度與相機，包括鏡頭畫質、光學變焦以及夜拍表現，都是讓他決定換機的原因。現場其他果粉也有類似想法，有人從iPhone 11、iPhone 14直接升級到iPhone 18系列，被問到最在意哪些功能，不少人第一時間都提到「可變光圈」及相機升級。還有用戶表示，以前錄影時昆蟲只要快速移動，畫面就可能失焦、變模糊，因此這次特別期待新機錄影時的追蹤對焦表現。今年iPhone 18 Pro系列價格上漲，有受訪者被問到新機價格時直接表示「貴啊」，但因為本來就已經到了換機時間，最後仍決定入手；加上這次抽中3600元優惠，笑說「差不多抽中的錢就抵掉那個漲價錢」。另有果粉坦言，原本其實打算再撐一年，一開始只是抱著「反正抽獎不用錢」的心態先登記，沒想到真的抽中，最後乾脆決定換機。除了首賣會抽獎，中華電信也公布新機購機方案，申辦精采5G月繳1399元以上，可獲得Apple購物金2000元；月繳999元以上搭配舊機換新機，另有2000元加碼折抵，VIP客戶最高再折5000元。iPhone Duo則提供指定資費搭配AppleCare Services續租6個月，購機再折1000元。其中舊機換新優惠適用iPhone XS（含）之後推出的iPhone，中華電信指出，今年除了iPhone 18 Pro系列外，iPhone Duo也將於10月23日正式開賣。