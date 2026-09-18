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美國總統川普、中國國家主席習近平，下週將在華府會面，在那之前，2國經貿高層先行磋商，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計20日在紐約與中國國務院副總理何立峰舉行會談，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也將參與。這場會談的時間點格外敏感，美中去年達成的貿易休兵安排，將於11月10日到期，若無法延長，雙方關稅壁壘可能再次升高。目前的討論已從單純延長休兵，進一步延伸至哪些商品可以降稅。美國希望擴大能源、農產品等對中國出口，中方則想要降低部分輸美商品面臨的關稅壓力。對美中雙方而言，若能先就部分商品降稅建立共識，也可能替延長整體關稅休兵創造空間。除了關稅，稀土與AI也是雙方的重要歧見。中國對稀土出口的管制，是美方關切的焦點之一，而美國對中國實施的先進AI晶片、相關技術出口限制也受到北京反對，雙方近期也開始討論AI發展可能帶來的共同風險。這些議題牽涉供應鏈與科技競爭，談判難度高於一般商品關稅，因此能否在週末會談就取得具體進展，仍有待觀察。貝森特與何立峰的會談，被視為「川習會」前的重要經貿磋商，若雙方能在部分商品降稅、延長關稅休兵上取得共識，將有機會替川習會先鋪好談判框架。隨著11月期限逼近，美中能否在貿易摩擦再次升溫前找到新的降溫方案，週末這場高層會談將成為重要觀察點。此外，《彭博社》也知情人士透露，美國考慮延後宣布，針對貿易夥伴「製造業產能過剩」的新關稅措施，至少會延到川習會之後，足見雙方對這次元首會談的重視。原文連結：