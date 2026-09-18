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芝加哥白襪隊在美國時間17日於主場迎戰底特律老虎隊。老虎隊台灣好手李灝宇此役並未被排入先發打線；而效力於白襪隊的日本巨砲村上宗隆，則在休息一場後重返先發陣容，首打席就轟出中外野方向的3分砲，本季第32轟出爐，不僅幫助球隊先馳得點，更正式超越「酷斯拉」松井秀喜的開轟紀錄。老虎隊台灣小將李灝宇前一戰才剛對多倫多藍鳥隊開轟，展現火燙手感，但本場作客芝加哥的比賽並未獲得先發機會。根據官方先發名單，老虎隊此役的內野防區由三壘手麥岡尼格（Kevin McGonigle）、二壘手拜茲（Javier Baez）、游擊手佩克（John Peck）與一壘手托克爾森（Spencer Torkelson）組成，也讓球迷無緣見到李灝宇與村上宗隆的同場對決。李灝宇台灣紀錄「M1」，目前本季敲出9發全壘打，本季只要再開1轟，就能成為史上首位單季達成雙位數全壘打的台灣球員。村上宗隆本場比賽首度被賦予先發第5棒的重任、鎮守一壘。1局下半，面對老虎隊本季已拿下10勝的左投瓦德茲（Framber Valdez），村上在兩出局一、三壘有人的得點圈機會下，鎖定第一球94.6英里（約152.2公里）的伸卡球豪邁揮擊。這發全壘打的擊球初速高達109.1英里（約175.6公里）、飛行距離423英尺（約129公尺）、擊球仰角35度，球筆直地飛躍中外野大牆。這不僅是村上自9日對戰海盜隊、睽違8場比賽後的首發全壘打，更在全場球迷的歡呼聲中，幫助白襪隊取得3比0的領先。村上宗隆賽前的打擊率低迷僅剩2成02，前一天（16日）也因疲勞未排入先發，但他在此役重返打線立刻用球棒做出實質貢獻。這發賽季第32轟，讓他正式超越松井秀喜在2004年寫下的單季31轟紀錄。目前村上正與多倫多藍鳥隊的同胞好手岡本和真（目前33轟）激烈競爭，兩人皆持續刷新大聯盟日本球員新人年的最多轟紀錄。白襪隊近期面臨嚴峻考驗，前一役敗給守護者隊後，痛失了盤據75天的美聯中區王座，目前以0.5場勝差緊追在後，在外卡爭奪戰中也暫居第3名。在例行賽僅剩約10場的緊繃時刻，村上宗隆適時復甦的火力，將是白襪隊力拚季後賽門票的關鍵武器。