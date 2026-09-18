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紐奧良鵜鶘隊在休賽季達成了他們的重要目標之一，成功與陣中表現亮眼的前鋒貝（Saddiq Bey）完成續約。根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，貝與鵜鶘隊簽下了一份為期3年、總值5550萬美元的延長合約。這份合約中附帶了交易補償金條款，這意味著如果貝未來被球隊交易，他將獲得一筆額外獎金。對鵜鶘隊而言，這項條款比直接給予「拒絕交易條款（no-trade clause）」更具彈性；若未來球團需要重組核心陣容，這份合約仍保留了操作與交易的空間。貝獲得這份平均年薪超過1800萬美元的合約，或許會讓部分未密切關注鵜鶘隊的球迷感到驚訝，但他上個賽季的表現絕對配得上這個價碼。當初鵜鶘隊在與華盛頓巫師隊以普爾（Jordan Poole）為核心的交易案中，貝僅被外界視為附帶的「交易配菜」，但他最終卻成為這筆交易沒有變成徹底災難的唯一原因。貝曾因前十字韌帶（ACL）撕裂而缺席整個2024-25賽季。在現代醫療的幫助下，他不僅成功復出，更打出生涯最佳狀態。上個賽季，他繳出場均17.7分、5.6籃板與2.5助攻，投籃命中率三圍達到45.1%、36.7%、84.1%。他在賽季中多次扮演球隊進攻端的救世主，單季有5場比賽得分突破30分大關，並曾狂砍賽季新高的42分（他生涯最高曾單場拿下51分），得分能力無庸置疑。儘管貝並非頂級看板球星，這筆大約或許會引來一些質疑，但這卻是鵜鶘隊管理層必須做的決定。貝是一名極度可靠的角色球員，球風高效、積極且失誤率低，深受休息室與教練團喜愛。這份合約是總管杜馬斯（Joe Dumars）與管理團隊對他實力的實質肯定。檢視聯盟中擁有類似影響力的側翼球員行情，馬歇爾（Naji Marshall）與奈史密斯（Aaron Nesmith）的薪水與此相仿，而華盛頓（PJ Washington）的年薪更高達2220萬美元。貝上個賽季僅領取約650萬美元的薪水，當初他與巫師隊簽下「證明自己」的合約，最終卻在另一支球隊成功證明了自身價值，成功為自己拚下一份大合約。