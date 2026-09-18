我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇完成國聯西區5連霸，近14個球季13度稱霸分區，總教練羅伯斯坦言，對這支球隊而言，沒拿世界大賽冠軍就可能被視為失敗。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇完成國聯西區5連霸，近14個球季更有13次拿下分區冠軍，放在任何球隊都足以稱為一個時代的統治，但現在的道奇卻早已不是「打進季後賽就算成功」的球隊。總教練羅伯斯（Dave Roberts）甚至坦言，當一支球隊被放在「沒有贏下世界大賽就會被視為失敗」的位置，期待自然更高。這就是道奇如今最特殊、也最沉重的處境，大谷翔平加盟後，帶隊連續兩年奪冠，成功標準已被一路推高到只剩下世界大賽冠軍。2024年大谷以10年7億美元加盟道奇，當時這筆合約本身就向外界宣告，道奇要追求的從來不是單純季後賽席次。大谷首季便幫助球隊拿下世界大賽冠軍，2025年道奇又在世界大賽第7戰擊敗藍鳥，成為自1998年至2000年洋基後，25年來第一支完成衛冕的球隊。兩座冠軍到手後，道奇今年真正面對的已是能不能成為下一支完成世界大賽3連霸的球隊。道奇近14年13度稱霸國西，唯一中斷是在2021年，並且已連續14季闖進季後賽。這種穩定程度反而產生一個弔詭現象：當封王一再發生，原本應該值得大肆慶祝的成就，逐漸被外界視為「理所當然」。羅伯斯自己也承認，很多人可能覺得道奇拿分區冠軍很容易，但162場例行賽中，每支球隊都想擊敗你，真正做到並不簡單。這支球隊擁有大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、山本由伸等明星，近年又持續投入資源補強。當陣容與薪資規模都被拉到聯盟最高檔次，市場自然不會再用一般強隊的標準衡量道奇。大谷翔平的加盟象徵道奇正式進入另一個層級：球星、薪資、全球關注度與近年戰績全部疊加後，外界已經不再滿足於例行賽稱霸。更殘酷的是，道奇已經連續兩年拿到世界大賽冠軍。2025年完成衛冕後，MLB已經整整25年沒有球隊能做到這件事；如今再往前一步，就是追平1998年至2000年洋基的3連霸王朝。今年道奇甚至不是以最完整的姿態進入10月。大谷目前仍因右手臂與左膝傷勢待在傷兵名單，史奈爾（Blake Snell）又因鼠蹊部不適提前退場，先發輪值與野手陣容都存在健康疑慮。球隊已拿下93勝，卻仍被羅伯斯形容為尚未打出最好棒球。大谷加入道奇前，在天使時期從未參加過季後賽；轉戰道奇後，前兩季便連續隨隊登上世界大賽冠軍舞台。過去外界談論大谷，焦點多是他不可思議的二刀流、MVP、全壘打與各種史無前例的紀錄；如今，當個人成就已累積到如此高度，接下來真正能進一步改寫他歷史定位的，將是冠軍數量與王朝成就。