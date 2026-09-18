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底特律老虎本季大量啟用年輕球員，23歲台灣好手李灝宇也逐漸融入大聯盟休息室，而他除了球場上的長打能力，竟然還藏著一項讓隊友驚艷的技能。老虎球星格林（Riley Greene）今（18）賽前受訪時爆料，李灝宇是自己至今聽過「唱得最好的人」，甚至直接形容他擁有「天籟之聲（He has the voice of an angel）」，還透露李灝宇曾在球隊巴士KTV演唱小賈斯汀（Justin Bieber）的歌曲，以及台灣歌曲，甚至直言他是自己至今聽過「唱得最好的人」。在大聯盟漫長的162場例行賽中，球隊經常需要在各城市間密集移動，而漫長的客場巴士車程，往往成為球員間交流與放鬆的最佳時機。老虎隊陣中便維持著傳統的「巴士KTV（Bus Karaoke）」，讓年輕選手在車上輪流開金嗓，作為新秀洗禮與凝聚感情的儀式。老虎新秀投手梅爾頓（Troy Melton）坦言，輪到自己拿起麥克風時往往感到「壓力沉重」，但看著其他隊友登台演出卻格外有趣；新秀外野手馬爾格里（Ben Malgeri）則曾在大巴上挑戰過女神卡卡（Lady Gaga）的經典歌曲《Poker Face》。然而，當話題轉向李灝宇時，25歲的球隊主力外野手格林毫不掩飾對這位台灣隊友的讚賞。格林直接以「天籟之聲（He has the voice of an angel）」來形容李灝宇的歌喉，並表示第一次在車上聽到李灝宇開口時，全隊都感到相當驚奇，「是真的好聽到讓人感到意外，他的歌聲絕對是我目前聽過最好聽的。」被問到隊友聽完後，有沒有要求李灝宇再多唱幾首，格林也回憶，「我記得他唱過小賈斯汀的歌，還有一首好像是台灣的歌吧，真的很好聽。」格林也提到，球隊目前有許多年輕選手，他希望自己能扮演讓大家放鬆的角色。對一支大量啟用新秀的球隊來說，休息室氣氛與年輕球員能否自在融入，同樣是漫長賽季的一部分。回到球場，老虎今天作客芝加哥白襪，展開本季最後一次客場系列賽。賽前老虎戰績為72勝80敗，距離美聯外卡仍有5場勝差，在例行賽進入尾聲的情況下，季後賽難度已相當高，但仍未完全失去希望。白襪本場推出右投費德（Erick Fedde）先發，李灝宇上一戰4打數沒有安打，今天則未被排進先發打線。不過即使暫時坐在板凳上，從格林這段爆料來看，這位23歲台灣好手在大聯盟的存在感，顯然已不只是在球場上。