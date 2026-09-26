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▲李夢演技精湛。（圖／翻攝自Disney+）

李夢在《蘭香如故》中飾演前期因家族利益嫁給劉學義的「趙星棠」，她明白自己就是一顆棋子，唯一不會背叛她的只有錢財，因此和地下情人偷偷撈家中油水，未料某次偷情被劉學義抓姦在床，李夢被抓回家狠狠訓斥，她被打趴在地上撿錢，滿臉委屈卻強裝堅毅，眼淚在眼眶裡打轉，憋不住了才一次傾瀉而出，超強演技讓人看了起雞皮疙瘩。李夢在《蘭香如故》中被劉學義抓姦在床，藉機提出離婚，李夢回家遭到父親訓斥，氣到一巴掌將她打趴在地上。李夢面無表情，一邊撿銀子，一邊聽父親數落，「我是你父親，你是我生的，別說你的銀子和嫁妝，就算是你，也是我趙家的，只有我趙家願意給，那才是你的，今天就算我把你打死，世人也只會說你忤逆不孝！」李夢抱著撿完的銀子，看著父親竟大笑出聲，直呼三從四德壓在她頭上，無力反抗，「可今日，要嘛你就把我這個不孝女，活活打死。要嘛，我的嫁妝、我的銀子，一分都不能少！」語氣從隱忍、委屈到宣洩，李夢的雙眼瞪得越來越大，眼淚在她眼裡就快要湧出，即便再委屈，她也不能示弱，看了讓人非常心疼。然而李夢的演技也再度受到討論，這並非她首次出演較為瘋批的角色，之前在《墨雨雲間》飾演的長公主也是為愛癡狂的女子，精湛演技讓人看了目不轉睛。甚至還有人說，看了李夢演戲之後，可以確定AI演員是無法取代人類演員的。