StudioGujie 咕唧動畫近日在 YouTube 公開《風的前奏》完整短片及幕後花絮，這部以台中后里薩克斯風工坊為背景的動畫再掀討論。導演將阿公家做成實體模型，結合實拍、鉛筆手繪與轉描，重現老磁磚、綠色冰箱等台灣家庭記憶；《NOWNEWS今日新聞》記者曾在金馬影展觀賞，對火車返鄉場景與配樂印象深刻，如今有免費資源二刷，當然不能錯過，也讓記者重新發現這部作品藏在手繪筆觸與實景模型裡的細節。
《風的前奏》將阿公家變模型 藏台灣人老家回憶
「這根本是小時候過年過節必去的阿公阿嬤家！」台灣動畫短片《風的前奏》近日在 YouTube 頻道公開14分鐘短片及幕後花絮，再度引起討論。導演黃小珊將童年在台中后里的家族記憶搬進作品，片中薩克斯風工坊、廚房、客廳等場景，參考阿公家格局搭成實體模型，再結合手繪、實拍及轉描技法完成；綠色冰箱、紅色樓梯扶手、紅藍白帆布等生活物件，全都讓觀眾直呼「很台、很有回憶」。
《風的前奏》片長14分鐘，故事描述即將升高三的少年阿軒，颱風天偷跑去市區和同學玩樂團，卻在風雨加劇後發現妹妹不見蹤影，必須趕回家展開搜尋。作品由黃小珊自編自導，曾拿下2025年台北電影獎最佳動畫片、第47屆金穗獎金穗大獎及觀眾票選獎，也獲得雄影亞洲新浪潮獎，並入圍第62屆金馬獎最佳動畫短片。
后里阿公家變成模型！前面做工、後面就是廚房客廳
影片背景取材自台中后里。黃小珊的阿公是薩克斯風工匠，導演將家中一樓「前方做工、後方連著廚房與客廳」的格局，幾乎原樣搭成實體模型。戲劇系出身的她，會透過轉動模型尋找鏡位，再將拍攝到的畫面與2D手繪線條交疊，讓角色在帶著立體感的老家空間裡活動。
片中的老磁磚、綠色冰箱、紅色樓梯扶手，以及辦桌常見的紅藍白塑膠帆布，都是導演刻意留下的生活印記。這些不起眼的物件，拼出許多人熟悉的台灣家庭場景，也讓手繪畫面多了一份真實感。
金馬看過就難忘！手繪、實拍交疊出返鄉火車記憶
《NOWNEWS今日新聞》記者過去曾在金馬影展短片單元看過《風的前奏》，當時就對作品留下深刻印象。動畫能將創作者活躍的想像力化為具體畫面，黃小珊的表現手法十分特別，畫面流暢卻不失手作感；尤其音樂與火車場景令人難忘，拍出了許多台灣人搭火車返鄉時，看著窗外風景快速掠過的熟悉感。
這次透過 YouTube 重看短片與幕後花絮，才發現片中場景由實體模型拍攝而成，更能感受到製作的細膩。作品將實拍、鉛筆手繪與近似停格的筆觸層層疊在一起，那些像隨時會被擦掉的線條，配上熟悉的台語、台灣家庭日常和颱風天聲響，把青春期說不出口的煩躁與愧疚，以及家人之間笨拙卻用力的愛，畫得很真。
片中寫著「中度颱風賀莉登陸」，官方並未設定明確故事年份；但颱風假被關在家裡、家人爭吵與和好、鄉下工坊傳來的金屬聲，都像是很多人共同擁有的台灣記憶。它沒有刻意催淚，卻有些畫面會一直留在心裡；尤其在大銀幕看完後，更會感受到台灣動畫能如此細膩，也能長出屬於自己的味道。
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「這根本是小時候過年過節必去的阿公阿嬤家！」台灣動畫短片《風的前奏》近日在 YouTube 頻道公開14分鐘短片及幕後花絮，再度引起討論。導演黃小珊將童年在台中后里的家族記憶搬進作品，片中薩克斯風工坊、廚房、客廳等場景，參考阿公家格局搭成實體模型，再結合手繪、實拍及轉描技法完成；綠色冰箱、紅色樓梯扶手、紅藍白帆布等生活物件，全都讓觀眾直呼「很台、很有回憶」。
《風的前奏》片長14分鐘，故事描述即將升高三的少年阿軒，颱風天偷跑去市區和同學玩樂團，卻在風雨加劇後發現妹妹不見蹤影，必須趕回家展開搜尋。作品由黃小珊自編自導，曾拿下2025年台北電影獎最佳動畫片、第47屆金穗獎金穗大獎及觀眾票選獎，也獲得雄影亞洲新浪潮獎，並入圍第62屆金馬獎最佳動畫短片。
影片背景取材自台中后里。黃小珊的阿公是薩克斯風工匠，導演將家中一樓「前方做工、後方連著廚房與客廳」的格局，幾乎原樣搭成實體模型。戲劇系出身的她，會透過轉動模型尋找鏡位，再將拍攝到的畫面與2D手繪線條交疊，讓角色在帶著立體感的老家空間裡活動。
片中的老磁磚、綠色冰箱、紅色樓梯扶手，以及辦桌常見的紅藍白塑膠帆布，都是導演刻意留下的生活印記。這些不起眼的物件，拼出許多人熟悉的台灣家庭場景，也讓手繪畫面多了一份真實感。
《NOWNEWS今日新聞》記者過去曾在金馬影展短片單元看過《風的前奏》，當時就對作品留下深刻印象。動畫能將創作者活躍的想像力化為具體畫面，黃小珊的表現手法十分特別，畫面流暢卻不失手作感；尤其音樂與火車場景令人難忘，拍出了許多台灣人搭火車返鄉時，看著窗外風景快速掠過的熟悉感。
這次透過 YouTube 重看短片與幕後花絮，才發現片中場景由實體模型拍攝而成，更能感受到製作的細膩。作品將實拍、鉛筆手繪與近似停格的筆觸層層疊在一起，那些像隨時會被擦掉的線條，配上熟悉的台語、台灣家庭日常和颱風天聲響，把青春期說不出口的煩躁與愧疚，以及家人之間笨拙卻用力的愛，畫得很真。
片中寫著「中度颱風賀莉登陸」，官方並未設定明確故事年份；但颱風假被關在家裡、家人爭吵與和好、鄉下工坊傳來的金屬聲，都像是很多人共同擁有的台灣記憶。它沒有刻意催淚，卻有些畫面會一直留在心裡；尤其在大銀幕看完後，更會感受到台灣動畫能如此細膩，也能長出屬於自己的味道。