中秋連假4天好無聊嗎，是時候把沒時間追的劇全都補起來了！《NOWNEWS今日新聞》精挑6部台、日、韓好劇推薦，可以利用連假一次追到大結局，包括池昌旭、孫藝真、NANA的《挑情醜聞》、蒼井優的《直到T恤乾了為止》、井柏然、孫千《早春晴朗》、譚松韻、劉學義《蘭香如故》、木村光希《假面美顏》以及方志友、林哲熹《再見1987》。
🔴《挑情醜聞》主要卡司：孫藝真、池昌旭、NANA
孫藝真產後復出大作，首度主演 Netflix 原創韓國古裝劇，挑戰飾演掌控人性的幕後謀略家「趙氏夫人」。該劇改編自18世紀法國經典小說《危險關係》，以大尺度情慾與心理博弈（19禁）詮釋朝鮮時代的道德與慾望遊戲。
池昌旭和孫藝真飾演堂姊弟，互相愛慕卻無法在一起，孫藝真向他下了一場愛情賭局，要他去勾引寡婦NANA，沒想到兩人動了真情，乾柴烈火一發不可收拾，大尺度露點、露屁股，一播出就引來熱烈討論。
集數：8集（已一次性全集上架）
播放平台：Netflix
🔴《直到T恤乾了為止》主要卡司：蒼井優、中島步、松山研一、夏帆
該劇由兩對夫妻不可告人的祕密展開，蒼井優、松山研一飾演一對恩愛夫妻，中島步、夏帆則是他們的鄰居，有一天松山研一和夏帆被發現搭上死亡巴士，在調查他們「為什麼會一起出遊」時，故事從外遇謎團展開，意外牽扯出兩對夫妻間隱藏的祕密、背叛與極致情感拉扯。
集數：10集
播放平台：Netflix、friDay影音、Hami Video
🔴《早春晴朗》主要卡司：井柏然、孫千
改編自晉江同名人氣小說，講述冷面毒舌總監與職場新人拉扯十年的禁忌辦公室戀情，井柏然飾演的「欒念」白天是高高在上的總監，下了班和職場新人尚之桃（孫千）是床伴關係，經歷了6年的感情，愛過，也分開過。由台灣導演蔣繼正執導，精準捕捉都市男女在現實壓力與情感牽絆間的矛盾與成長。
集數：24集
播放平台：Netflix、優酷（Youku）
🔴《蘭香如故》主要卡司：譚松韻、劉學義
看譚松韻一人分飾兩角：挑戰從高貴大方的貴女沈嘉蘭，遭遇家族變故後頂替丫環許蘭香身份深宅逆襲，搭檔劉學義，講述深宅大院中的宅鬥、懸疑與深情陪伴，為大製作華語古裝旗艦劇。譚松韻一甩傻白甜形象，展現機智的一面，多幕面對危險時刻的場景，演技獲得讚賞。
集數：47集
播放平台：Disney+、WeTV
🔴《假面美顏》主要卡司：松岡茉優、仲里依紗
雙女主正面交鋒，直擊醫美整形產業與當代女性的「容貌焦慮」，揭開對完美外貌狂熱追求背後的慾望與暗黑代價。木村拓哉的女兒木村光希在劇中飾演一名追求美貌的富家千金，卻因為醫療事故導致失明，利用這點大鬧診所。
集數：8集（已一次性全集上架）
播放平台：Netflix 獨家
🔴《再見1987》主要卡司：方志友、林哲熹、禾浩辰、蘇明明、李侑菲、文熙景
公視台語台年度浪漫史詩影集，由林哲熹、
方志友、禾浩辰、蘇明明，另有兩位重量級韓國女星演出， 分別是韓劇《7人的逃脫》女神李侑菲、《機智醫生生活》 資深女星文熙景跨海助陣，共同演繹一段橫跨四十餘年、 以1940至1987年間台灣、日本與韓國為背景的動人故事。
集數：10集
播放平台：公視台語台、LINE TV
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孫藝真產後復出大作，首度主演 Netflix 原創韓國古裝劇，挑戰飾演掌控人性的幕後謀略家「趙氏夫人」。該劇改編自18世紀法國經典小說《危險關係》，以大尺度情慾與心理博弈（19禁）詮釋朝鮮時代的道德與慾望遊戲。
池昌旭和孫藝真飾演堂姊弟，互相愛慕卻無法在一起，孫藝真向他下了一場愛情賭局，要他去勾引寡婦NANA，沒想到兩人動了真情，乾柴烈火一發不可收拾，大尺度露點、露屁股，一播出就引來熱烈討論。
集數：8集（已一次性全集上架）
播放平台：Netflix
該劇由兩對夫妻不可告人的祕密展開，蒼井優、松山研一飾演一對恩愛夫妻，中島步、夏帆則是他們的鄰居，有一天松山研一和夏帆被發現搭上死亡巴士，在調查他們「為什麼會一起出遊」時，故事從外遇謎團展開，意外牽扯出兩對夫妻間隱藏的祕密、背叛與極致情感拉扯。
集數：10集
播放平台：Netflix、friDay影音、Hami Video
改編自晉江同名人氣小說，講述冷面毒舌總監與職場新人拉扯十年的禁忌辦公室戀情，井柏然飾演的「欒念」白天是高高在上的總監，下了班和職場新人尚之桃（孫千）是床伴關係，經歷了6年的感情，愛過，也分開過。由台灣導演蔣繼正執導，精準捕捉都市男女在現實壓力與情感牽絆間的矛盾與成長。
集數：24集
播放平台：Netflix、優酷（Youku）
看譚松韻一人分飾兩角：挑戰從高貴大方的貴女沈嘉蘭，遭遇家族變故後頂替丫環許蘭香身份深宅逆襲，搭檔劉學義，講述深宅大院中的宅鬥、懸疑與深情陪伴，為大製作華語古裝旗艦劇。譚松韻一甩傻白甜形象，展現機智的一面，多幕面對危險時刻的場景，演技獲得讚賞。
集數：47集
播放平台：Disney+、WeTV
雙女主正面交鋒，直擊醫美整形產業與當代女性的「容貌焦慮」，揭開對完美外貌狂熱追求背後的慾望與暗黑代價。木村拓哉的女兒木村光希在劇中飾演一名追求美貌的富家千金，卻因為醫療事故導致失明，利用這點大鬧診所。
集數：8集（已一次性全集上架）
播放平台：Netflix 獨家
公視台語台年度浪漫史詩影集，由林哲熹、
集數：10集
播放平台：公視台語台、LINE TV