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▲《挑情醜聞》與原著差很多，孫藝真（右）跟Nana（左）關係變超曖昧，池昌旭保留渣男動心主線，但卻更加詳細描寫了接近Nana的過程。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

集數：8集（已一次性全集上架）

播放平台：Netflix

▲《直到T恤乾了為止》是一部值得細細品味的戲劇作品。（圖／Hami Video）

集數：10集

播放平台：Netflix、friDay影音、Hami Video

▲《早春晴朗》講述辦公室戀情、女性職場發展，多重面向發展，好評如潮。（圖／翻攝自微博@早春晴朗）

集數：24集

播放平台：Netflix、優酷（Youku）

▲《蘭香如故》落難千金頂替丫鬟逆襲當家主母。（圖／翻攝自Disney+﻿ FB）

集數：47集

播放平台：Disney+、WeTV

▲木村光希在《假面美顏》中飾演傲嬌千金。（圖／木村光希IG@koki）

集數：8集（已一次性全集上架）

播放平台：Netflix 獨家

▲公視台語台最新影集《再見1987》是大時代的虐戀戲，劇中方志友（右）與林哲熹（左）不捨對望並流下苦情眼淚，一告別就是40年。（圖／公視台語台提供）

方志友、禾浩辰、蘇明明，另有兩位重量級韓國女星演出， 分別是韓劇《7人的逃脫》女神李侑菲、《機智醫生生活》 資深女星文熙景跨海助陣，共同演繹一段橫跨四十餘年、 以1940至1987年間台灣、日本與韓國為背景的動人故事。



集數：10集



播放平台：公視台語台、LINE TV





中秋連假4天好無聊嗎，是時候把沒時間追的劇全都補起來了！《NOWNEWS今日新聞》精挑6部台、日、韓好劇推薦，可以利用連假一次追到大結局，包括池昌旭、孫藝真、NANA的《挑情醜聞》、蒼井優的《直到T恤乾了為止》、井柏然、孫千《早春晴朗》、譚松韻、劉學義《蘭香如故》、木村光希《假面美顏》以及方志友、林哲熹《再見1987》。孫藝真產後復出大作，首度主演 Netflix 原創韓國古裝劇，挑戰飾演掌控人性的幕後謀略家「趙氏夫人」。該劇改編自18世紀法國經典小說《危險關係》，以大尺度情慾與心理博弈（19禁）詮釋朝鮮時代的道德與慾望遊戲。池昌旭和孫藝真飾演堂姊弟，互相愛慕卻無法在一起，孫藝真向他下了一場愛情賭局，要他去勾引寡婦NANA，沒想到兩人動了真情，乾柴烈火一發不可收拾，大尺度露點、露屁股，一播出就引來熱烈討論。該劇由兩對夫妻不可告人的祕密展開，蒼井優、松山研一飾演一對恩愛夫妻，中島步、夏帆則是他們的鄰居，有一天松山研一和夏帆被發現搭上死亡巴士，在調查他們「為什麼會一起出遊」時，故事從外遇謎團展開，意外牽扯出兩對夫妻間隱藏的祕密、背叛與極致情感拉扯。改編自晉江同名人氣小說，講述冷面毒舌總監與職場新人拉扯十年的禁忌辦公室戀情，井柏然飾演的「欒念」白天是高高在上的總監，下了班和職場新人尚之桃（孫千）是床伴關係，經歷了6年的感情，愛過，也分開過。由台灣導演蔣繼正執導，精準捕捉都市男女在現實壓力與情感牽絆間的矛盾與成長。看譚松韻一人分飾兩角：挑戰從高貴大方的貴女沈嘉蘭，遭遇家族變故後頂替丫環許蘭香身份深宅逆襲，搭檔劉學義，講述深宅大院中的宅鬥、懸疑與深情陪伴，為大製作華語古裝旗艦劇。譚松韻一甩傻白甜形象，展現機智的一面，多幕面對危險時刻的場景，演技獲得讚賞。雙女主正面交鋒，直擊醫美整形產業與當代女性的「容貌焦慮」，揭開對完美外貌狂熱追求背後的慾望與暗黑代價。木村拓哉的女兒木村光希在劇中飾演一名追求美貌的富家千金，卻因為醫療事故導致失明，利用這點大鬧診所。公視台語台年度浪漫史詩影集，由林哲熹、