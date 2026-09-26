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▲葉民志（右）後來重回賣車老本行。（圖／翻攝自YouTube）

▲張善為（右）癱瘓沒人知道他近況，後藤希美子（左）10年前病逝。（圖／翻攝自YouTube@ fasty pos17）

近來懷舊偶像劇受到討論，台灣第一部生活校園喜劇《麻辣鮮師》絕對是經典之一，2000年開始播出，捧紅許多偶像明星，是七八年級生的共同回憶，一直到2016年都還在重播，不過2000年後出生的就不是人人都看過《麻辣鮮師》了，讓我們一起來回顧劇中經典角色以及演員現況吧！：本劇主角，學生稱他「磊哥」，和學生的關係亦師亦友，設身處地為學生著想，替他們處理問題，勸導他們改過向善，是學生最愛的老師。謝祖武依舊活躍於演藝圈，其兒謝展榮也是非常優秀的演員。：全劇貫穿五代的經典角色，杜詩梅後來深耕舞台劇、影視演出，並在花蓮經營餐飲副業。：班上的開心果，前期因不負責任的個性常惹惱朋友，吉娜的男友。張善為2013年因脊椎血塊壓迫神經動刀，不幸癱瘓至今，出院後因個性低調自我封閉，已消失在演藝圈十多年，至今仍持續與病魔奮鬥。：清新脫俗的第二代校花，後藤希美子淡出後返回日本結婚，不幸於2016年因乳癌病逝，享年 36 歲（家屬低調多年後才對外證實）。：性格衝動，脾氣倔強。鐵人近年逐漸轉往幕後，擔任藝人經紀人與製作等相關工作。：原本是代理校長，後來轉任為駐校督學。明金成後來轉型為實力派導演，於 2022 年因心因性休克不幸猝逝，享年51歲。：嚴格的教務主任，一開始看不順眼徐磊的作風，後來成為好友，與萬老師是一對。葉民志後來回歸老本行賣車，沒有繼續演戲。