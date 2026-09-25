2026年中秋節落在9月25日（星期五），加上周末形成4天連假。中秋不只是吃月餅、柚子與烤肉，從古代祭月、秋收酬神，到後來發展出的賞月、團圓習俗，都讓這天成為台灣重要節日。民間也流傳不少中秋禁忌與開運方式，《NOWEWS今日新聞》就整理了2026年中秋節由來、習俗、賞月攻略、禁忌以及開運方式，提供給讀者一次看完。
中秋節由來是什麼？從祭月、秋報演變成團圓節
「中秋」一詞最早見於《周禮》，指秋季3個月的正中，而農曆8月15日正好位於秋季中央，因此得名。中秋節的源頭主要有兩條，一是古代帝王秋季祭月，《禮記》記載「天子春朝日，秋夕月」，透過祭月表達對天地與農事的敬意；另一則來自民間秋收後的「秋報」，農民感謝土地與神明庇佑，逐漸形成節慶習俗。
到了唐宋，文人賞月、宴飲盛行，中秋逐漸從祭祀轉為全民節日，蘇軾「但願人長久，千里共嬋娟」更讓月圓與團圓緊密連結。明清後，家人團聚、分食月餅成為核心習俗。台灣至今也保留祭拜、吃月餅、吃柚子及烤肉等過節方式，並流傳嫦娥奔月、吳剛伐桂、玉兔搗藥等傳說。
台灣中秋習俗有哪些？賞月、吃柚子與烤肉最應景
台灣中秋節常見活動包括賞月、吃月餅及柚子，其中柚子因「柚」與「佑」諧音，被賦予保佑、團圓的象徵。近年最具台灣特色的中秋活動則是烤肉，民間普遍認為與1980年代烤肉醬廣告推廣有關，逐漸形成親友聚會、邊烤邊聊天的過節模式。
2026中秋賞月攻略一次看！最佳時間、地點
根據香港天文台資料，2026年9月25日中秋節當天，月亮約下午17時20分升起，晚上22時24分左右到達最高點，仰角約65度，翌日凌晨5時33分落下。台灣的話可以在深夜23時38分觀賞月亮最高點，仰角約68.4度。
9月26日月亮則約下午17時54分升起，翌日凌晨1時09分升至最高點；滿月時間為9月27日凌晨0時49分，並於清晨5時23分月落。
台北想輕鬆賞月，可選擇象山，除了月色，也能欣賞台北101與市區夜景，行程可依體力決定是否走完全程。若想遠離城市，陽明山也是北部常見選擇，天氣穩定時可眺望台北盆地，但前往前應留意各景區、步道及停車場開放時間。
南投日月潭則能安排一日行程，白天搭船、騎自行車或前往伊達邵、向山一帶，傍晚欣賞夕陽後，再尋找湖畔位置賞月。
中秋節10大禁忌！命理專家小孟老師示警
1.不要逗弄兔子：民間傳說嫦娥升月時帶著玉兔，因此中秋前後應溫柔對待兔子。
2.男生不宜拜月：傳統《燕京歲時記》有「男不拜月，女不祭灶」說法，屬於古代民俗觀念。
3.不宜靠近海邊、河邊戲水：中秋前後適逢月圓，民間認為潮汐及海浪變化較大，仍應留意水域安全。
4.女性不宜拜灶：同樣源自「男不拜月，女不祭灶」的傳統說法。
5.身體虛弱者少賞月：民俗認為月圓陰氣較重，身體狀況較差者不宜長時間賞月。
6.不要用手指月亮或神明：傳統認為此舉對神明不敬，至於「手指會被月神割斷」則屬民間傳言。
7.月餅、水果忌不圓：圓形象徵團圓，傳統上認為中秋祭拜或食用時選擇圓形食物較吉利。
8.女性避免瀏海遮住額頭：民俗認為額頭象徵女性元神宮，中秋可將瀏海撥開，祈求月神加持。
9.避免前往榕樹下等陰氣重處：屬於傳統民俗禁忌，民間認為中秋月圓時應避開陰氣較重的地方。
10.避免夜間游泳：夜間水域視線較差，加上民俗認為月光倒影不宜褻瀆，仍以安全為優先。
中秋開運3招一次看！求感情、工作、財運
想依民俗方式祈求好運，小孟老師分享3種做法。求感情者可在9月24日跨至25日凌晨0時，以8個蠟燭圍圈、15條紅線置於中央，向月亮祈求正緣。
工作與升遷則可準備23枚硬幣排成圓圈，自己坐在中央，前方放黑曜石與白水晶，並向土地公祈求工作順利、步步高升，念49遍後收起硬幣，日後與想存下的錢一同存入銀行。
求財則可在中秋節中午前往土地公廟，準備5罐礦泉水祭拜並祈求「五路財水」，帶回家後連續5天每天飲用1瓶。以上皆屬民俗開運方式，依個人習慣參考即可。
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「中秋」一詞最早見於《周禮》，指秋季3個月的正中，而農曆8月15日正好位於秋季中央，因此得名。中秋節的源頭主要有兩條，一是古代帝王秋季祭月，《禮記》記載「天子春朝日，秋夕月」，透過祭月表達對天地與農事的敬意；另一則來自民間秋收後的「秋報」，農民感謝土地與神明庇佑，逐漸形成節慶習俗。
到了唐宋，文人賞月、宴飲盛行，中秋逐漸從祭祀轉為全民節日，蘇軾「但願人長久，千里共嬋娟」更讓月圓與團圓緊密連結。明清後，家人團聚、分食月餅成為核心習俗。台灣至今也保留祭拜、吃月餅、吃柚子及烤肉等過節方式，並流傳嫦娥奔月、吳剛伐桂、玉兔搗藥等傳說。
台灣中秋節常見活動包括賞月、吃月餅及柚子，其中柚子因「柚」與「佑」諧音，被賦予保佑、團圓的象徵。近年最具台灣特色的中秋活動則是烤肉，民間普遍認為與1980年代烤肉醬廣告推廣有關，逐漸形成親友聚會、邊烤邊聊天的過節模式。
2026中秋賞月攻略一次看！最佳時間、地點
根據香港天文台資料，2026年9月25日中秋節當天，月亮約下午17時20分升起，晚上22時24分左右到達最高點，仰角約65度，翌日凌晨5時33分落下。台灣的話可以在深夜23時38分觀賞月亮最高點，仰角約68.4度。
9月26日月亮則約下午17時54分升起，翌日凌晨1時09分升至最高點；滿月時間為9月27日凌晨0時49分，並於清晨5時23分月落。
南投日月潭則能安排一日行程，白天搭船、騎自行車或前往伊達邵、向山一帶，傍晚欣賞夕陽後，再尋找湖畔位置賞月。
中秋節10大禁忌！命理專家小孟老師示警
1.不要逗弄兔子：民間傳說嫦娥升月時帶著玉兔，因此中秋前後應溫柔對待兔子。
2.男生不宜拜月：傳統《燕京歲時記》有「男不拜月，女不祭灶」說法，屬於古代民俗觀念。
3.不宜靠近海邊、河邊戲水：中秋前後適逢月圓，民間認為潮汐及海浪變化較大，仍應留意水域安全。
4.女性不宜拜灶：同樣源自「男不拜月，女不祭灶」的傳統說法。
6.不要用手指月亮或神明：傳統認為此舉對神明不敬，至於「手指會被月神割斷」則屬民間傳言。
7.月餅、水果忌不圓：圓形象徵團圓，傳統上認為中秋祭拜或食用時選擇圓形食物較吉利。
8.女性避免瀏海遮住額頭：民俗認為額頭象徵女性元神宮，中秋可將瀏海撥開，祈求月神加持。
9.避免前往榕樹下等陰氣重處：屬於傳統民俗禁忌，民間認為中秋月圓時應避開陰氣較重的地方。
10.避免夜間游泳：夜間水域視線較差，加上民俗認為月光倒影不宜褻瀆，仍以安全為優先。
中秋開運3招一次看！求感情、工作、財運
想依民俗方式祈求好運，小孟老師分享3種做法。求感情者可在9月24日跨至25日凌晨0時，以8個蠟燭圍圈、15條紅線置於中央，向月亮祈求正緣。
工作與升遷則可準備23枚硬幣排成圓圈，自己坐在中央，前方放黑曜石與白水晶，並向土地公祈求工作順利、步步高升，念49遍後收起硬幣，日後與想存下的錢一同存入銀行。
求財則可在中秋節中午前往土地公廟，準備5罐礦泉水祭拜並祈求「五路財水」，帶回家後連續5天每天飲用1瓶。以上皆屬民俗開運方式，依個人習慣參考即可。