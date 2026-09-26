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中國女星李夢在熱播大劇《蘭香如故》中，飾演一位高門貴女趙星棠，做盡壞事但又讓觀眾討厭不起來。不過她其實有著被電視劇《白鹿原》換角的過去，原因是她在片場多次耍大牌，不過她卻覺得自己被換掉一事感到非常委屈，因此後來上節目時，還被電視圈大佬當場對峙，讓她大哭鞠躬道歉。李夢在大學畢業時，直接靠主演電影《白鹿原》出道，一舉打開名氣，之後又被原作作者指定出演電視劇版本《白鹿原》，不過演一演她卻被換角，原本飾演的角色「白靈」直接被換成沒什麼名氣的孫銥。覺得非常委屈的李夢，多次在鏡頭前哽咽委屈，把自己塑造成了一個受害者角色，就算劇組多次澄清是李夢耍大牌，大家真的忍無可忍才弄走李夢，不過大家都不願意相信。直到演藝圈大佬李誠儒在節目《我就是演員》說：「要不是把劇組給弄翻了，誰輕易換演員，為什麼呀？在拍攝過半的時候換女一號，那可了不得的事啊。」李夢聽完原本想要狡辯，但眼看前面的人都沒有要理會時，她才話鋒一轉哽咽，並且說當時她只是一個不懂人情世故的女孩，相當對不起跟自己共事的所有人，並且鞠躬道歉，「真的對不起，如果給你們添麻煩是我的錯，對不起，我會努力的。」