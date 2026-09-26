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在熱播電視劇《蘭香如故》中飾演惡女趙星棠，細膩演技讓角色即使做盡壞事，但又無法讓觀眾討厭起來，不過她過去曾鬧出多次「劇組耍大牌事件」，不只常常在劇組遲到2小時以上，讓大家只好加班等她，還常常不背台詞、抱怨頭髮等，讓製作人于正氣得寫下長文抱怨李夢罪狀。于正發文透露，《墨雨雲間》中婉寧長公主的選角本來並不是李夢，而是女星何瑞賢，但因為跟劇組喬不攏，因此才選了李夢一起合作，沒想到這卻是惡夢的開始，甚至李夢前兩任經紀人都打電話來說李夢超難搞，讓于正放下這個想法。後來電視劇開拍後，李夢還真的正常發揮，不僅常常抱怨頭上髮飾很重，還不背台詞在開拍時發呆，甚至為了找道具遲到，讓全劇組乾等她無法做其他事，這讓導演只能跟老師一樣，天天傳訊息給李夢提醒她背台詞，完全不像一個專業演員會做的事。數落了李夢一番之後，于正也回來替她說好話，「每次被她氣到了後，又會被她的演技折服，而且她滿勇於認錯的，反正哪兒做錯了，她都心悅誠服，絕不反駁。」雖然大家都有點煩李夢，不過演技真的特別好，所以殺青之後大家反而會幫她講話，認為問題更多的演員可多了，「李夢要是大火了，估計那點小毛病，也不算什麼了。」