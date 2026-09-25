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▲譚松韻從16歲演到老。（圖／翻攝自微博@蘭香如故）

譚松韻、劉學義主演的古裝大戲《蘭香如故》熱度持續攀升，尤其譚松韻一改過去傻白甜形象，從家道中落到撿回一命，她只求一家人好好活著，一身的機智全都是因為怕死，而她從16歲開始演，長著一張娃娃臉毫無違和感，但其實譚松韻已經36歲，甚至比劉學義還大幾個月。譚松韻在《蘭香如故》中飾演千金「沈嘉蘭」，家破人亡後意外被奴籍夫婦救起，以他們女兒「許蘭香」名義生活，不論是被逼至絕境還是面臨生死威脅，她僅憑眼眶微紅、瞳孔緊縮與微微顫抖的肢體細節，便精準展現出角色的恐懼、不甘與頑強求生的本能。除了演技受到認可之外，譚松韻一張娃娃臉也受到討論，不少人認為她演16歲毫無違和感，沒想到一查才發現1990年出生的她其實已經36歲，甚至還比同齡的劉學義大1個月。事實上，譚松韻15歲就出道，21歲時以《後宮甄嬛傳》淳貴人打響知名度，不過淳貴人在前期就被華妃設計溺水身亡，戲份不多，2021年譚松韻以電視劇《以家人之名》李尖尖一角闖進白玉蘭獎女主角提名。只是即便長相再甜美，依舊會有反面聲音，譚松韻的朝天鼻被說像豬鼻子，還有人幫她冠上一個「豬系美女」的稱號。但譚松韻本人並沒有容貌焦慮，她曾坦言自己沒想過整形，主要是因為她膽子小，怕出意外，如此誠實的答案反倒讓許多觀眾更喜歡她了。