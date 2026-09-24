舒力基颱風昨（23）日晚上生成，中央氣象署表示，舒力基颱風預估周五（9月25日）可能增強為中度颱風，並向西北西接近台灣東南方海面，颱風周六（9月26日）將開始北轉，屆時北轉角度將是影響台灣程度的關鍵，中秋連假全台天氣則偏穩定。
今天天氣：北部、東部有陣雨 午後南部降雨機率高
9月24日今天的天氣，白天各地持續為多雲到晴的天氣，基隆北海岸、大臺北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南、其他山區有午後零星短暫陣雨。
溫度方面，基隆及東半部白天高溫29到31度，西半部可達31至33度，局部內陸地區會再更高一些，近中午前後紫外線偏強，外出建議做好防曬並多補充水分，在低溫方面，夜晚清晨稍涼，北部及宜花22至24度，其他地區約25至27度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、高屏、馬祖、澎湖、金門
橘色提醒：中部、雲嘉南
環境部提及，環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：中秋連假開啟 全台多雲到晴
9月25日明天的天氣，氣象署說明，中秋連假開始，各地多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區有午後零星短暫陣雨。
一周天氣：舒力基颱風下周靠近 路徑有威脅
氣象署提及，舒力基颱風周五前會沿著太平洋高壓邊緣移動，抵達台灣東南方海面，目前各大氣象預報模式呈現明顯分歧，美歐模式預測颱風可能在下周二從台灣東南方直撲而來，甚至有登陸機率；AI模式則預測颱風會完成北轉，對台灣威脅較低。
下周一至下周二受舒力基颱風外圍雲系與偏北風影響，桃園以北、宜蘭將有較持續性的局部短暫陣雨，午後山區也有短暫陣雨。下周三颱風北上之後，東北季風接力增強，桃園以北、宜蘭及花東地區仍有短暫陣雨，其他地區則維持多雲天氣。
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9月24日今天的天氣，白天各地持續為多雲到晴的天氣，基隆北海岸、大臺北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南、其他山區有午後零星短暫陣雨。
溫度方面，基隆及東半部白天高溫29到31度，西半部可達31至33度，局部內陸地區會再更高一些，近中午前後紫外線偏強，外出建議做好防曬並多補充水分，在低溫方面，夜晚清晨稍涼，北部及宜花22至24度，其他地區約25至27度。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、高屏、馬祖、澎湖、金門
橘色提醒：中部、雲嘉南
環境部提及，環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：中秋連假開啟 全台多雲到晴
9月25日明天的天氣，氣象署說明，中秋連假開始，各地多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區有午後零星短暫陣雨。
氣象署提及，舒力基颱風周五前會沿著太平洋高壓邊緣移動，抵達台灣東南方海面，目前各大氣象預報模式呈現明顯分歧，美歐模式預測颱風可能在下周二從台灣東南方直撲而來，甚至有登陸機率；AI模式則預測颱風會完成北轉，對台灣威脅較低。
下周一至下周二受舒力基颱風外圍雲系與偏北風影響，桃園以北、宜蘭將有較持續性的局部短暫陣雨，午後山區也有短暫陣雨。下周三颱風北上之後，東北季風接力增強，桃園以北、宜蘭及花東地區仍有短暫陣雨，其他地區則維持多雲天氣。