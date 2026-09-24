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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月24日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 52 31-21-0 0.596 - 2 樂天桃猿 49 27-22-0 0.551 2.5 3 統一獅 51 26-25-0 0.510 4.5 4 味全龍 50 24-26-0 0.480 6 5 富邦悍將 50 22-28-0 0.440 8 6 台鋼雄鷹 50 21-29-0 0.420 9

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月24日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 110 63-47-0 0.573 - 2 富邦悍將 110 56-54-0 0.509 7 3 統一獅 110 55-54-1 0.505 7.5 4 樂天桃猿 109 51-56-1 0.477 10.5 5 台鋼雄鷹 110 51-58-2 0.468 11.5 5 中信兄弟 111 51-58-2 0.468 11.5

▲富邦悍將今日作客臺北大巨蛋，推出魔力藍先發對決台剛雄鷹威鳳山。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）

▲樂天桃猿今日與中信兄弟上演「天王山」之戰，推出王牌洋投威能帝先發對決勝騎士。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.4）

▲味全龍「本土洋投」伍鐸，今日先發對決統一獅。（圖／味全龍提供,2026.5.12）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）日共3場比賽，近期拉出8連勝的中信兄弟，今日與樂天桃猿展開「天王山」之戰，由勝騎士（Mario Sanchez）交手威能帝（Pedro Fernandez），力拚點亮封王魔術數字「M6」；富邦悍將與台鋼雄鷹在臺北大巨蛋碰頭，由魔力藍（Shawn Morimando）對決威鳳山（Wilmer Font）；統一7-ELEVEn獅持續迎戰味全龍，「奇兵」周彥農掛帥戰伍鐸（Bryan Woodall）。❗️兄弟目前暫居下半季龍頭，領先桃猿2.5場勝差，今日雙方正面對決，若兄弟能夠贏球，將點亮下半季封王魔術數字「M6」；若桃猿贏球，雙方勝差將縮小至1.5場。🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35雄鷹目前排名第6，今日推出洋投威鳳山先發，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率1.64。威鳳山本季與悍將交手1場，拿下1勝，對戰防禦率3.60。悍將目前排名第5，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽22場，拿下8勝8敗，防禦率3.16。魔力藍本季與雄鷹交手4場，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.78。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間18：35桃猿目前排名第2，今日推出洋投威能帝先發，本季出賽17場，拿下8勝6敗，防禦率2.37。威能帝本季與兄弟交手3場，拿下2勝，對戰防禦率3.18。兄弟目前排名第1，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽22場，拿下9勝7敗，防禦率3.22。勝騎士本季與桃猿交手5場，吞下1敗，對戰防禦率2.43。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡亞太賽事、開賽時間18：35獅隊目前排名第3，今日推出土投周彥農先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率4.50。周彥農生涯與龍隊無交手紀錄，這是雙方首次對決。龍隊目前排名第4，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥，本季出賽17場，拿下2勝8敗，防禦率3.91。伍鐸本季與獅隊交手4場，吞下2敗，對戰防禦率3.63。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：26度至28度降雨機率：10%📍桃園球場（室外球場）氣溫：26度至28度降雨機率：0%📍亞太球場（室外球場）氣溫：28度至29度降雨機率：10%