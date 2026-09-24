中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）日共3場比賽，近期拉出8連勝的中信兄弟，今日與樂天桃猿展開「天王山」之戰，由勝騎士（Mario Sanchez）交手威能帝（Pedro Fernandez），力拚點亮封王魔術數字「M6」；富邦悍將與台鋼雄鷹在臺北大巨蛋碰頭，由魔力藍（Shawn Morimando）對決威鳳山（Wilmer Font）；統一7-ELEVEn獅持續迎戰味全龍，「奇兵」周彥農掛帥戰伍鐸（Bryan Woodall）。《NOWnews》整理出9月24日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月24日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月24日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居下半季龍頭，領先桃猿2.5場勝差，今日雙方正面對決，若兄弟能夠贏球，將點亮下半季封王魔術數字「M6」；若桃猿贏球，雙方勝差將縮小至1.5場。
悍將、雄鷹大巨蛋交手 魔力藍對決威鳳山
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第6，今日推出洋投威鳳山先發，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率1.64。威鳳山本季與悍將交手1場，拿下1勝，對戰防禦率3.60。
悍將目前排名第5，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽22場，拿下8勝8敗，防禦率3.16。魔力藍本季與雄鷹交手4場，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.78。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟、桃猿上演「天王山」之戰 勝騎士大戰威能帝
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第2，今日推出洋投威能帝先發，本季出賽17場，拿下8勝6敗，防禦率2.37。威能帝本季與兄弟交手3場，拿下2勝，對戰防禦率3.18。
兄弟目前排名第1，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽22場，拿下9勝7敗，防禦率3.22。勝騎士本季與桃猿交手5場，吞下1敗，對戰防禦率2.43。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
獅隊主場續戰龍隊 「奇兵」周彥農掛帥戰伍鐸
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第3，今日推出土投周彥農先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率4.50。周彥農生涯與龍隊無交手紀錄，這是雙方首次對決。
龍隊目前排名第4，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥，本季出賽17場，拿下2勝8敗，防禦率3.91。伍鐸本季與獅隊交手4場，吞下2敗，對戰防禦率3.63。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/24中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：26度至28度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：26度至28度
降雨機率：0%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月24日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|52
|31-21-0
|0.596
|-
|2
|樂天桃猿
|49
|27-22-0
|0.551
|2.5
|3
|統一獅
|51
|26-25-0
|0.510
|4.5
|4
|味全龍
|50
|24-26-0
|0.480
|6
|5
|富邦悍將
|50
|22-28-0
|0.440
|8
|6
|台鋼雄鷹
|50
|21-29-0
|0.420
|9
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|110
|63-47-0
|0.573
|-
|2
|富邦悍將
|110
|56-54-0
|0.509
|7
|3
|統一獅
|110
|55-54-1
|0.505
|7.5
|4
|樂天桃猿
|109
|51-56-1
|0.477
|10.5
|5
|台鋼雄鷹
|110
|51-58-2
|0.468
|11.5
|5
|中信兄弟
|111
|51-58-2
|0.468
|11.5
悍將、雄鷹大巨蛋交手 魔力藍對決威鳳山
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第6，今日推出洋投威鳳山先發，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率1.64。威鳳山本季與悍將交手1場，拿下1勝，對戰防禦率3.60。
悍將目前排名第5，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽22場，拿下8勝8敗，防禦率3.16。魔力藍本季與雄鷹交手4場，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.78。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第2，今日推出洋投威能帝先發，本季出賽17場，拿下8勝6敗，防禦率2.37。威能帝本季與兄弟交手3場，拿下2勝，對戰防禦率3.18。
兄弟目前排名第1，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽22場，拿下9勝7敗，防禦率3.22。勝騎士本季與桃猿交手5場，吞下1敗，對戰防禦率2.43。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第3，今日推出土投周彥農先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率4.50。周彥農生涯與龍隊無交手紀錄，這是雙方首次對決。
龍隊目前排名第4，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥，本季出賽17場，拿下2勝8敗，防禦率3.91。伍鐸本季與獅隊交手4場，吞下2敗，對戰防禦率3.63。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：26度至28度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：26度至28度
降雨機率：0%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。