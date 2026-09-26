從2010年廣州亞運13金以來，已經連續4屆金牌數達到雙位數，本屆要再度挑戰雙位數金牌有難度，至於史上金牌數最少一屆，要追溯至1990年北京亞運，該屆中華隊最終0金收場。

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2010年廣州亞運開始 中華隊連4屆達成金牌雙位數成就

從2010年廣州亞運開始，後續2014年仁川10金、2018年雅加達17金、2023年杭州19金，中華隊金牌都沒有低於10面過。

中華隊本屆金牌進度稍慢 不少指標項目仍未出賽

但包含「柔道男神」楊勇緯，本屆要到10月初才會比，女子拳擊三巨頭林郁婷、黃筱雯與陳念琴也都有機會叩關最高榮譽，中華隊金牌數仍有望繼續成長。

歷屆金牌最少是1990年北京亞運 參賽以來唯一「0金」紀錄

中華隊亞運歷屆獎牌紀錄

第 11 屆（1990 北京）： 金牌 0｜銀牌 10｜銅牌 21（總計 31 面，重返亞運）





金牌 0｜銀牌 10｜銅牌 21（總計 31 面，重返亞運） 第 12 屆（1994 廣島）： 金牌 7｜銀牌 13｜銅牌 24（總計 44 面）





金牌 7｜銀牌 13｜銅牌 24（總計 44 面） 第 13 屆（1998 曼谷）： 金牌 19｜銀牌 17｜銅牌 41（總計 77 面）





金牌 19｜銀牌 17｜銅牌 41（總計 77 面） 第 14 屆（2002 釜山）： 金牌 10｜銀牌 17｜銅牌 25（總計 52 面）





金牌 10｜銀牌 17｜銅牌 25（總計 52 面） 第 15 屆（2006 多哈）： 金牌 9｜銀牌 10｜銅牌 27（總計 46 面）





金牌 9｜銀牌 10｜銅牌 27（總計 46 面） 第 16 屆（2010 廣州）： 金牌 13｜銀牌 16｜銅牌 38（總計 67 面）





金牌 13｜銀牌 16｜銅牌 38（總計 67 面） 第 17 屆（2014 仁川）： 金牌 10｜銀牌 18｜銅牌 23（總計 51 面）





金牌 10｜銀牌 18｜銅牌 23（總計 51 面） 第 18 屆（2018 雅加達）： 金牌 17｜銀牌 19｜銅牌 31（總計 67 面）





金牌 17｜銀牌 19｜銅牌 31（總計 67 面） 第 19 屆（2023 杭州）： 金牌 19｜銀牌 20｜銅牌 28（總計 67 面）





2026年愛知名古屋亞運進入第8天賽程，中華隊靠著「台灣蝶王」王冠閎昨日200蝶式奪金，本屆代表隊第2面金牌相隔4天開張，目前累積2金5銀16銅。攤開歷屆中華隊成績，若從中華隊1990年北京亞運回歸國際賽開始，1998年曼谷亞運奪下19金，是亞運歷史上第一次拿到超過10面金牌，2002年釜山亞運也進帳10金，2006年杜哈則收穫9金。中華隊本屆打到第8天收穫2金，對比上屆杭州亞運史上最多19金進度稍慢，該屆同期已經收穫4面金牌，上屆杭州亞運中華隊堪稱大豐收，豪取19金20銀28銅排名第6，總獎牌67面也能排進前7，19金則追平1998年曼谷亞運隊史最佳紀錄；此外，楊勇緯賽會第2天奪下的金牌，也是中華隊在亞運隊史上第100面金牌。中華隊歷屆亞運中，金牌數最少的一屆是1990年北京亞運，該屆比賽中，中華隊創下隊史參賽以來唯一的「0金」紀錄，該屆成績為0金10銀21銅，而那是中華隊因政治因素中斷國際賽，自1970年曼谷亞運後，相隔20年再度重返亞運賽場，雖然該屆沒有金牌進帳，但在還是示範項目的棒球、高爾夫、軟式網球、武術與田徑中奪牌，為後續1998年曼谷亞運的隊史巔峰奠定基礎。