小孟老師分析今（25）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：靈活調整策略
感情：邂逅機會提高
財運：掌握貨幣匯率
牡羊幸運色：金色
貴人：獅子
小人：巨蟹
金牛座：
工作：積極打拼工作
感情：擁抱得到抒解
財運：出售商品獲利
金牛幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：處女
雙子座：
工作：提升職業價值
感情：心心相印愛情
財運：創業成功收益
雙子幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
巨蟹座：
工作：積極追求成長
感情：戀情備受關注
財運：理性評估收益
巨蟹幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手
獅子座：
工作：解決同事衝突
感情：得到伴侶關心
財運：適應經濟變動
獅子幸運色：紅色
貴人：射手
小人：天秤
處女座：
工作：建立積極文化
感情：拉近彼此距離
財運：獲得風險回報
處女幸運色：紅色
貴人：處女
小人：魔羯
天秤座：
工作：避免誤解衝突
感情：迎接愛情幸福
財運：掌握內幕消息
天秤幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：水瓶
天蠍座：
工作：維護職場和諧
感情：單身豔遇機會
財運：多元投資策略
天蠍幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
射手座：
工作：精進溝通技巧
感情：伴侶貼心付出
財運：購買價值股票
射手幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天蠍
魔羯座：
工作：規劃長遠目標
感情：表達愛慕之情
財運：提高財務素養
魔羯幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：金牛
水瓶座：
工作：自我管理時間
感情：向外遇見桃花
財運：理財專家指導
水瓶幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：牡羊
雙魚座：
工作：發展個人品牌
感情：單身適合約會
財運：尋找新興市場
雙魚幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：靈活調整策略
感情：邂逅機會提高
財運：掌握貨幣匯率
牡羊幸運色：金色
貴人：獅子
小人：巨蟹
金牛座：
工作：積極打拼工作
感情：擁抱得到抒解
財運：出售商品獲利
金牛幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：處女
雙子座：
工作：提升職業價值
感情：心心相印愛情
財運：創業成功收益
雙子幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
巨蟹座：
工作：積極追求成長
感情：戀情備受關注
財運：理性評估收益
巨蟹幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手
獅子座：
工作：解決同事衝突
感情：得到伴侶關心
財運：適應經濟變動
獅子幸運色：紅色
貴人：射手
小人：天秤
處女座：
工作：建立積極文化
感情：拉近彼此距離
財運：獲得風險回報
處女幸運色：紅色
貴人：處女
小人：魔羯
天秤座：
工作：避免誤解衝突
感情：迎接愛情幸福
財運：掌握內幕消息
天秤幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：水瓶
天蠍座：
工作：維護職場和諧
感情：單身豔遇機會
財運：多元投資策略
天蠍幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
射手座：
工作：精進溝通技巧
感情：伴侶貼心付出
財運：購買價值股票
射手幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天蠍
魔羯座：
工作：規劃長遠目標
感情：表達愛慕之情
財運：提高財務素養
魔羯幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：金牛
水瓶座：
工作：自我管理時間
感情：向外遇見桃花
財運：理財專家指導
水瓶幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：牡羊
雙魚座：
工作：發展個人品牌
感情：單身適合約會
財運：尋找新興市場
雙魚幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。