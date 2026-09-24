中國國家主席習近平赴美展開正式國事訪問，將與美國總統川普（Donald Trump）舉行會談。《CNN》以2017年，2人在佛州海湖莊園第一次碰面的這些年，中國在科技、製造業、關鍵供應鏈等領域的發展分析，北京在部分經貿與科技議題上，已擁有更多談判籌碼。
科技與供應鏈成為北京籌碼
《CNN》指出，2017年習近平與川普會面時，中國比起美國，在科技及貿易等領域處於較弱的位置，所以也更容易受到華府後續推出的關稅及科技限制影響，但經過多年政策投入，中國目前已在人工智慧、機器人、新能源、晶片及太空等領域，建立更完整的產業能力，對於稀土等關鍵資源的掌握，也讓北京在與華府交涉時，多了一項可以運用的工具。
《CNN》並以華為舉例，分析這家中國科技企業在被美國限制後，仍持續投入自主AI晶片研發，認為美國的科技限制，雖然對中國造成壓力，但也促使北京加快科技自主布局。
不過，《CNN》也提醒，這不代表目前的中國經濟就沒有壓力，青年失業、消費疲弱、地方政府債務及房地產危機仍在持續，部分民眾也感受到經濟成長已不如以往。
中美互有籌碼 貿易戰避免再升高
報導認為，美中經貿關係與2017年相比已出現變化，美國仍可運用關稅、科技限制及制裁等工具，中國則能利用稀土及其他關鍵礦物供應鏈進行反制，形成相互制衡的局面。
報導引述亞洲集團管理合夥人、前美國駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong）指出，從經濟層面來看，美中都擁有造成對方負擔成本的籌碼，因此若進一步升高衝突，未必存在明確的贏家。
台灣與伊朗-峰會敏感議題
《CNN》並指出，中國希望與美國維持穩定關係，但北京也有明確不能退讓的議題，中國駐美大使謝鋒日前在《人民日報》撰文，將台灣、民主與人權、中國政治制度與發展道路，以及中國發展權列為北京的「紅線」。
其中，台灣問題可能成為此次川習會的敏感焦點。北京希望維持與華府的穩定關係，但同時也希望美方理解，中國的發展及利益，已不再完全依賴美國。
此外，關於伊朗問題，中國是德黑蘭重要的貿易夥伴，這使北京在美國處理伊朗問題時，具有一定影響力。
整體而言，《CNN》認為，如今美中關係已不同於2017年，中國在部分科技及供應鏈領域的能力提升，增加了北京的談判籌碼，不過，中國自身經濟問題、美國在科技及金融領域的優勢，以及雙方對台灣、科技限制等議題的歧見，也意味著這場峰會仍存在高度不確定性。
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《CNN》指出，2017年習近平與川普會面時，中國比起美國，在科技及貿易等領域處於較弱的位置，所以也更容易受到華府後續推出的關稅及科技限制影響，但經過多年政策投入，中國目前已在人工智慧、機器人、新能源、晶片及太空等領域，建立更完整的產業能力，對於稀土等關鍵資源的掌握，也讓北京在與華府交涉時，多了一項可以運用的工具。
《CNN》並以華為舉例，分析這家中國科技企業在被美國限制後，仍持續投入自主AI晶片研發，認為美國的科技限制，雖然對中國造成壓力，但也促使北京加快科技自主布局。
不過，《CNN》也提醒，這不代表目前的中國經濟就沒有壓力，青年失業、消費疲弱、地方政府債務及房地產危機仍在持續，部分民眾也感受到經濟成長已不如以往。
中美互有籌碼 貿易戰避免再升高
報導認為，美中經貿關係與2017年相比已出現變化，美國仍可運用關稅、科技限制及制裁等工具，中國則能利用稀土及其他關鍵礦物供應鏈進行反制，形成相互制衡的局面。
報導引述亞洲集團管理合夥人、前美國駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong）指出，從經濟層面來看，美中都擁有造成對方負擔成本的籌碼，因此若進一步升高衝突，未必存在明確的贏家。
台灣與伊朗-峰會敏感議題
《CNN》並指出，中國希望與美國維持穩定關係，但北京也有明確不能退讓的議題，中國駐美大使謝鋒日前在《人民日報》撰文，將台灣、民主與人權、中國政治制度與發展道路，以及中國發展權列為北京的「紅線」。
其中，台灣問題可能成為此次川習會的敏感焦點。北京希望維持與華府的穩定關係，但同時也希望美方理解，中國的發展及利益，已不再完全依賴美國。
此外，關於伊朗問題，中國是德黑蘭重要的貿易夥伴，這使北京在美國處理伊朗問題時，具有一定影響力。
整體而言，《CNN》認為，如今美中關係已不同於2017年，中國在部分科技及供應鏈領域的能力提升，增加了北京的談判籌碼，不過，中國自身經濟問題、美國在科技及金融領域的優勢，以及雙方對台灣、科技限制等議題的歧見，也意味著這場峰會仍存在高度不確定性。
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