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▲李多慧說自己20歲就開始接髮。（圖／翻攝自李多慧IG@82dahyeday）

味全龍啦啦隊「小龍女」韓籍女神李多慧昨（23）日在IG分身帳號發文，分享自己去拆掉接髮的影片，原來，李多慧的柔順長直髮其實是假的，靠著大量接髮才打造出髮量充沛的模樣。李多慧坦言這其實很累，每隔2、3個月就要拆掉換一次，頭皮還會有沉重拉扯感，讓今年才26歲的李多慧忍不住崩潰直言：「感覺我快要禿頭了…」李多慧自從來台發展後，一直留著長髮造型，頭髮長度過腰，多半維持黑色、咖啡色、紅棕色的深色系髮色，看起來相當有氣質，但其實柔順長髮的背後，隱藏長期接髮的辛苦。李多慧在影片中直言：「我的接髮人生從20歲就開始了，因為以前當髮型模特兒的時候，頭髮被剪壞。」她說自己自從開始接髮後，每隔2、3個月都要整頭拆掉，重接一次，坦言自己是為了上鏡好看才一直維持著接髮，否則覺得非常耗時間也很不自在，因此她也勸大家不要像她一樣，「如果不是這個職業的人，我真的不太推薦接髮」。不過其實李多慧拆掉接髮後，髮量也沒有差很多，只是頭髮層次變得比較明顯，髮尾顯得沒那麼柔順，粉絲因此紛紛留言安慰她：「還是很漂亮」、「其實不用接髮也很好看」、「沒接也很好看的！要好好照顧頭皮喔」、「多慧喜歡的話可以剪短髮啦，頭皮健康很重要」。其實李多慧今年4月時，也曾用AI做出自己的短髮照片，當時有不少粉絲都支持她剪短，認為李多慧短髮造型也好看，但李多慧最終還是選擇留長，並在記者會上偷抱怨，是老闆不准她剪短的，讓粉絲全笑翻。