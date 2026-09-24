我是廣告 請繼續往下閱讀

喊「台灣沒有文旦」！昔網路一句全場吵翻

▲過去有網友稱「台灣沒有文旦」在網路上引發討論，但也讓民眾好奇文旦是不是柚子。（圖／記者林調遜攝）

文旦是柚子嗎？柚子是文旦嗎？農糧署揭正解

文旦是柚類的一種，雖然俗稱的柚子大多是指文旦，但是文旦只是柚子的其中一種，文旦並無法代表全部的柚子

文旦是柚類的一種，但柚子不一定等於文旦！過去教育部曾在官方LINE發布趣味考題「文旦是柚子，那柚子也是文旦嗎？」結果有高達54%的人全答錯

▲根據農糧署、農業部表示，文旦是柚類的一種，但是文旦只是柚子的其中一種，文旦無法代表柚子。（圖／農糧署臉書）

麻豆文旦是什麼？命名由來曝光

▲「麻豆文旦」之所以冠上地名命名，是因早期文旦從中國福建引進台灣，在麻豆栽種後產生變異本土種，於是將該品種命名為麻豆文旦，為了方便稱呼而簡稱為文旦。（圖／農糧署臉書）

文旦怎麼挑才對？農業部「教3招」一次看：果皮淡黃色更多汁

▲文旦挑選時，可以根據「形狀、外表、重量」3大面向來看。（圖／農業部食農教育資訊整合平台）

說到中秋節最應景的水果，一定會提到文旦、柚子等，但兩者關係總是讓人搞不清楚，過去甚至有網友稱「台灣沒有文旦」在網路上引發討論。，讓一票民眾長知識了。2024年曾有一名網友在Threads發文稱「在台灣請說『柚子』，我們沒有叫『文旦』的東西」，隨即引起台灣網友大戰。同時，也讓「文旦到底是不是柚子？」成為許多人的內心疑問，引發民眾好奇詢問「文旦和柚子，不一樣嗎？」文旦是不是柚子？根據農糧署、農業部食農教育資訊整合平台解釋，，柚類旗下還包含文旦、紅柚、大白柚、西施柚及蜜柚等不同品種。換句話說，，可見多數人還是會搞混兩者關係。至於台灣常見的「麻豆文旦」是品種名還是麻豆出產的文旦？據了解，「麻豆文旦」之所以冠上地名命名，是因早期文旦從中國福建引進台灣，在麻豆栽種後產生變異本土種，於是將該品種命名為麻豆文旦，後來為了方便稱呼而簡稱為文旦。但其品質和口感都比原本的品種佳，因此在各地廣為種植，也就說「麻豆文旦」不一定來自台南麻豆喔，現今全台多地均有栽培，為了區隔產地，部分文旦會標明產地，如雲林縣「斗六麻豆文旦」、花蓮縣「鶴岡麻豆文旦」、新北市「八里麻豆文旦」等。文旦富含維生素A、B1、B2、C、膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等，不只去油解膩，營養更是一級棒。不過文旦怎麼挑選最好呢？根據農業部食農教育資訊整合平台表示，可以從「形狀、外表、重量」3大面向來看：農業部也曝光最佳食用時機，如果看到文旦果皮呈現濃綠色，可以別急著享用，將文旦放在室溫、通風良好的環境中約5～10天，讓果皮中的水分自然蒸散，該過程俗稱「辭水」，隨著水分消失，果皮會慢慢轉變為淡黃色，風味會更加濃郁，也更甜美多汁。