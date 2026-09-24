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紐約洋基當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）因右小腿拉傷再次進入傷兵名單，但他並沒有打算就此缺席季後賽。賈吉接受ESPN訪問時明確表示，目標就是趕上9月29日開打的美聯外卡系列賽第1戰，「這就是計畫。」不過總教練布恩（Aaron Boone）前一天才坦言，球隊目前是以「賈吉不會參加外卡系列賽」的前提準備，讓這位隊長能否及時回歸，成為洋基季後賽前最大變數。賈吉是在9月16日出戰明尼蘇達雙城隊的比賽中感到右小腿肌肉緊繃不適，賽後進一步接受核磁共振（MRI）檢查後，確認為右小腿輕微拉傷。洋基球團隨後於19日正式將他移入10天傷兵名單，並回溯自17日生效。依照大聯盟規章，賈吉最快可在9月27日例行賽最終戰解禁回歸。儘管符合法規解禁日期，但布恩在談及季後賽首輪的戰力佈局時，語氣卻格外謹慎，坦言球隊目前並未將賈吉列入外卡系列賽的既定名單內，全隊必須做好在缺少隊長的情況下打硬仗的心理準備。賈吉本人的心態則遠比教練團更為積極堅定。他在受訪時向《ESPN》表示，自己正全天候接受物理治療，全力將身體狀態拉抬到具備實戰水準；洋基今年美東王座雖遭坦帕灣光芒搶走、必須從外卡打起，但接下來每一場季後賽都是「贏球或回家」的生死戰，只要醫療團隊亮起綠燈，他就渴望在第一時間踏上球場與隊友並肩作戰。賈吉在2026年球季的身體狀況可謂多災多難。回顧今年球季前段，賈吉曾因右側第一肋骨出現疲勞性骨折，整整缺席了超過3個月的高張力賽事，歷經極端漫長的骨骼修復與復健賽，才終於在9月上旬重返大聯盟一軍。未料剛回歸先發打線短短幾場比賽，右小腿又在一次跑壘加速中出現拉傷，再度被迫停機。這對確定落入美聯外卡戰的洋基而言，無疑是最嚴峻的打擊。賈吉不僅是球隊長年的進攻靈魂與中心棒次防線，他在打擊區上所散發出的威懾力，往往能直接改變比賽走向。一旦外卡系列賽確認缺少這位核心重砲，洋基整條打線勢必面臨嚴重打擊，必須仰賴其他重砲手挺身而出。所幸，在隊長再度倒下的黑暗時刻，27歲的一壘強打新星萊斯（Ben Rice）的全面爆發，成為洋基今年最振奮的收穫。這名出身洋基農場自培體系的左打重砲，近兩季展現火箭般的成長速度。他在2025年菜鳥球季便敲出26發全壘打展露頭角，2026年更直接躍升為聯盟頂級的「40轟級」重砲手。今（24）日洋基對戰光芒，萊斯上演雙響砲，本季狂轟41穩居洋基陣中長打產量最穩定的火力來源。紐約媒體與球迷早已為萊斯冠上「賈吉二世」的封號。就洋基目前的戰力結構而言，在賈吉缺陣的這段空窗期，正是萊斯的炙熱手感，隻手撐起了整支條紋軍團的進攻天花板。