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美股4大指數全面走跌，台股今（24）日開低82點，以48075點開出，盤中賣壓持續湧現，指數一度下跌逾370點，目前下跌372.49點，來到47784.8點。美股主要指數前一交易日全面收黑，道瓊工業指數終場下跌352.10點，收在51511.59點；標普500指數下跌58.61點，收7706.03點；那斯達克指數下跌308.24點，收26936.04點；費城半導體指數下跌155.55點，收12534.27點。權值股表現方面，台積電（2330）開盤下跌20元至2480元，跌幅0.8%；鴻海（2317）下跌4.5元至251.5元；聯發科（2454）逆勢上漲80元至5265元；廣達（2382）下跌4元至337.5元；長榮（2603）下跌2元至241元。