我是廣告 請繼續往下閱讀

安全準備金無虞 保費有望免漲

明年健保總額協商歷經11小時於昨（23）日深夜完成！協商結果共識包括醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等四部門的健保總額皆達到行政院核定成長率天花板上限5.5%，健保總額首度正式突破1兆元，達到10434.47億元。衛福部指出，在醫界和付費者雙方均釋出最大誠意下，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等四部門的健保總額及其他預算圓滿達成共識，根據116年度健保總額成長率範圍計算，反映人口老化及成本變動等不需經協商的自然成長預算，增加259.86億元，其餘可供協商空間為284.11億元。協商結果為，醫院總額達7235.29億元、西醫基層總額1965.82億元、牙醫門診總額616.28億元、中醫門診總額384.64億元，四部門健保總額的成長率均達核定上限5.5%；其他預算232.44億元，較115年度增加12.12億元，整體合計10434.47億元、成長率5.5%。依據健保署最新財務試算結果，116年度以總額成長率5.5%及維持現行費率5.17%推估下，年底安全準備累計餘額為819億元，約當1.01個月保險給付支出，符合法定1~3個月原則；健保一般保費費率有望不用調漲。116年度總額協商是繼114、115年度後，連續第3年以核定成長率上限編列預算，衛福部表示，健保會初步協商結果，預計於10月份委員會議確認後，依法報請衛福部核（決）定。