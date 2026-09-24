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▲李灝宇已成功將自己納入球隊未來藍圖的核心討論之中。（圖／路透／達志影像）

底特律老虎隊在回顧本賽季的表現時，總教練辛區（A.J. Hinch）對陣中年輕球員的崛起表達了高度肯定與期待。在大量啟用25歲以下新秀的策略下，台灣旅美好手李灝宇（Hao-Yu Lee）的成長軌跡特別受到主帥點名讚賞，並針對其未來的球隊定位給出了初步評價，直言雖然還不能確定下一季他是不是先發球員，但肯定李灝宇本季已經展現可以持續培養的潛力。談到李灝宇本季的適應過程，辛區坦言一開始並非一帆風順：「你看著李灝宇的過渡期，起初並不完美，但我們一起挺過了這段陣痛。我們先前將他下放調整，當他再次重返大聯盟時，現在真正展現出成為一名實質貢獻者的潛力。」針對外界關注李灝宇明年是否能站穩先發位置，辛區抱持著開放的態度。他表示：「我目前還無法確定他在球隊中的定位究竟會到什麼程度——究竟會是固定先發、面對特定投手的輪替球員，還是從板凳出發的奇兵——但可以肯定的是，他在那裡展現出了可以持續雕琢與發揮的實力。」這番話證實了李灝宇已成功將自己納入球隊未來藍圖的核心討論之中。除了李灝宇，辛區也點名了其他備受期待的年輕天賦，包含整季都待在大聯盟的麥戈尼格爾（Kevin McGonigle），以及在中外野防區展現驚人守備美技、足以改變戰局的麥克斯·克拉克（Max Clark）。辛區自豪地指出，老虎隊給予25歲以下年輕球員的打席數，絕對名列全大聯盟前茅。不只野手端迎來天賦爆發，年輕投手群也正逐漸成形。隨著喬布（Jackson Jobe）歸隊，加上透過交易迎來的萊恩（River Ryan）與特梅爾頓（Troy Melton），一支具備優異運動能力與積極球風的年輕核心陣容已然就位。辛區總結道，雖然球隊今年未能達成打進季後賽的首要目標，外界難免感到失望，但陣容轉型的磨合期已經告一段落。他強調：「經歷這樣的賽季並不代表一切化為泡影，更不代表我們要全部打掉重練、回到墊底魚腩的狀態。」老虎隊未來的目標明確，將透過這批充滿活力的年輕陣容，追求更乾淨俐落的比賽內容，力拚在下個賽季贏下更多勝利。