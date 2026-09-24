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底特律老虎傳奇右投「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）的最後一舞正式確定。老虎球團宣布，43歲的韋蘭德將在台灣時間27日主場迎戰匹茲堡海盜時登板先發，這場比賽將成為他21年大聯盟生涯最後一次站上投手丘。從2005年穿上老虎球衣展開生涯，到2026年回到底特律告別，韋蘭德的21年傳奇生涯也將在最熟悉的地方畫下句點。韋蘭德先前便表達希望在退休前能再次站上大聯盟投手丘，但由於傷勢復健進度反覆，球團先前並未提前敲定具體登板日期。直到本週，韋蘭德順利完成最後一次牛棚練投，身體未出現任何不適反應，老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）才正式對外確認，韋蘭德將在週末對海盜的系列賽中擔任先發投手。韋蘭德坦言，過去幾個月曾多次接近重返輪值，但隨後又出現小狀況，因此球團本次在評估上格外謹慎。在正式決定先發前，韋蘭德曾進行實戰模擬投球，投了約20球並面對老虎年輕打者製造多次揮空。辛奇當時表示，韋蘭德在模擬賽中全力出手、沒有保留，整體投球品質與身體反饋皆符合教練團與醫療團隊的預期。韋蘭德本季以一年合約重返底特律，這趟回歸被外界視為他傳奇生涯的告別巡禮。他生涯前12個完整球季皆效力老虎，直到2017年季中才被交易至休士頓太空人，對於底特律這座城市而言，韋蘭德無疑是過去20年來最具代表性的投手象徵。然而，2026年球季的回歸之路走得並不平順。韋蘭德在3月30日迎戰亞利桑那響尾蛇完成本季首場先發，僅投3.2局失6分（5分責失），隨後便因髖部與腿後肌傷勢進入60天傷兵名單。在此後的數個月內，他經歷漫長且反覆的復健過程，數次重啟投球訓練皆遇到停滯。因此，這場告別先發並非單純的形式安排，而是他在經歷大半季復健後，靠著自身調整爭取到的實戰登板機會。韋蘭德21年的職業生涯成績，已被外界普遍認為基本鎖定未來的棒球名人堂席次。他生涯累計斬獲超過260場勝投與超過3,500次奪三振，拿下3座美聯賽揚獎、10度入選全明星賽，並投出過3場無安打比賽。2006年他奪下美聯新人王，2011年更繳出24勝5敗、防禦率2.40與250次三振的成績，奪得美聯投手三冠王並榮膺美聯年度MVP，成為自1992年丹尼斯・艾克斯利（Dennis Eckersley）後首位奪得MVP的美聯投手。大聯盟官方在報導其即將退役的消息時，直接將他列為「這個世代最卓越的先發投手之一」。韋蘭德在2004年大聯盟選秀會被老虎以首輪第2順位選中，隔年便迅速升上大聯盟。他在底特律成長為聯盟頂尖王牌，並帶領球隊多次打進季後賽與世界大賽。儘管2017年轉戰太空人後再添兩座世界大賽冠軍與兩座賽揚獎，但他職業生涯的根基始終建立在底特律。為表彰韋蘭德對球團與這座城市的貢獻，老虎球團特別安排在9月25日與26日連續兩天的主場賽事中，舉辦一系列生涯致敬活動，讓韋蘭德在全場底特律球迷、教練團與海盜隊全體成員的掌聲中退場，為這段長達21年的職業旅程劃下最完美的句號。