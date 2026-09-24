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看到川普紅毯迎習 黃國昌：國際政治非常現實

「川習會」今天登場，台灣民眾黨主席黃國昌今（24）日表示，看到美國總統川普鋪紅地毯、高規格方式接待中國國家主席習近平，讓他非常非常感嘆，想問民進黨「你敢嗆川普是在舔共嗎？」國際政治非常現實，台灣執政黨應正視中國崛起的現實，團結台灣人民，而不是蒙住眼睛、持續搞大內宣、對內分化與製造仇恨衝突。黃國昌今天上午前往台中市霧峰市場，陪同民眾黨台中市議員江和樹掃街，受訪時表示，他在前往台中的路上看到川普與夫人梅蘭妮亞親自前往安德魯聯合基地，以紅地毯及歡迎儀式接待習近平，並親自目送習近平夫婦離開。「老實說，作為一位台灣人，我非常非常地感嘆。」黃國昌表示，台灣人當然有自信，也絕對不會妄自菲薄，但他要提醒政府，必須正視中國崛起的現實，不要「把眼睛蒙上」，繼續透過大內宣讓台灣人民只看到政府想讓大家看到的訊息，更不能只是為了短期選舉利益而操作。對於美國一方面要求台灣投入高額預算購買武器，另一方面又以高規格禮遇習近平，黃國昌表示，這正提醒台灣「國際政治非常地現實，我們自己也要加油」。他希望美國真正把台灣視為民主盟友，而不是在大國談判中成為籌碼。黃國昌認為，面對美中兩大強權，台灣不能只期待其他國家替自己做決定，政府更應該提升自身實力、掌握國際局勢，才能在複雜的國際政治環境中爭取台灣利益。他也喊話民進黨政府，唯有真正團結台灣人民，才能在美國、中國兩大強權環伺下，替所有台灣人民爭取最好的權益，而不是對內搞分化、搞仇恨、搞衝突。黃國昌最後更反問民進黨，「套用民進黨人常常在國內製造衝突時所講的話，請問民進黨，你敢嗆川普是在舔共嗎？」藉此批評民進黨政府面對美中強權時，應以更務實的態度看待國際局勢，而非將焦點放在國內政治對立。