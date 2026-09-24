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▲小人國推出「林老師」可以免費入園，另外還有對信用卡卡號之優惠。（圖／翻攝小人國臉書）

▲劍湖山9月26日-9月28日中秋連假祭出超值優惠，15:00前第二人免費(需搭配1人購買799元門票)，15:00後入園通通100元，並推出期間限定「名偵探柯南」主題樂園。（圖／劍湖山提供）

▲麗寶樂園9月25日至28日，購買899元全票，可讓1名18歲以下孩童免費入園。（圖／麗寶樂園提供）

▲義大遊樂世界推出「謝師中秋‧全民同歡」活動，9月25日至28日全民可享588元優惠票。（圖／義大世界提供）

中秋節、教師節連假即將到來，全台多家樂園紛紛推出優惠搶商機，最優惠是可以免費入園遊玩，像是小人國主題樂園推出「姓林」並且是「教師身分」就可免費玩；遠雄海洋公園，推出教師與軍警消防人員都可免費入園。《NOWNEWS今日新聞》整理全台共7大樂園推出的中秋節與教師節優惠，完整資訊一文掌握。小人國針對教師節推出限定優惠，9月25日至28日，只要「姓林」並且是「教師身分」，出示相關證件即可免費入園，小人國強調，須同時出示本人有照片之身分證件正本加上本人有效教師證正本，兩項證件缺一不可；免費入園票不另贈100元餐飲商品券。此外，若僅符合姓林或教師其中一項，則可購買273元優惠票，並贈100元餐飲商品券。另外也有信用卡優惠，最低也是273元。花蓮遠雄海洋公園於整個9月推出教師優惠，教師及軍警、消防人員都可享有可免費入園方案，同行者則有優惠票價699元。9月26日-9月28日中秋連假祭出超值優惠，15:00前第二人免費(需搭配1人購買799元門票)，15:00後入園通通100元；另外擴大回饋中彰投雲嘉五縣市鄉親，憑身分證購票每人只要200元，而且天天抽總統套房與樂園無限暢遊年票現場大放送！遊樂設施更延長開放到晚上21:00。劍湖山世界也表示，此次取得日本海外獨家授權，推出期間限定「名偵探柯南」主題樂園。幸福摩天輪化身高空推理現場，推出「尋找天空琥珀」解謎體驗，150元解謎套組包含主題纜廂搭乘券及解謎本，遊客須在約15分鐘的摩天輪旅程中破解謎題。園區同步打造案件現場、真相之門、主題餐飲與限定商品，劍湖山渡假大飯店也推出柯南主題房。六福村今年推出中秋連假限定優惠，9月25日至28日期間，只要身分證姓名含有「秋、邱、丘」、「傑、杰、潔」、「玉、鈺、毓」或「月、玥、悅」等與中秋、玉兔、月亮相關讀音，本人可享599元優惠票，符合資格的同行親友則為799元。或者設籍桃園、新竹，或身分證字號為H、J、O開頭者，本人可享499元優惠票。須依園方規定出示證件，購票前建議先確認最新活動辦法。九族文化村教師節優惠即日起至9月30日，教師出示有效教師證或相關工作證，可購買880元優惠門票，並享日月潭纜車搭乘優惠。麗寶樂園9月25日至28日，購買899元全票，可讓1名18歲以下孩童免費入園，兩人須選擇同一園區並同時入場，免費暢玩探索世界或馬拉灣二選一。麗寶樂園還強調，麗寶樂園渡假區今年中秋連假準備了超萌LINE FRIENDS明星陪大家過節，9月25日至27日下午3點，莎莉SALLY將現身熊大的麗寶小鎮，和大小朋友見面互動；9月25日中秋節當天下午4點，兔兔CONY也將在福容大飯店大廳登場。高雄義大遊樂世界推出「謝師中秋‧全民同歡」活動，9月25日至28日全民可享588元優惠票，不限教師身分，一般遊客也能使用。