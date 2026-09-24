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▲胡凱欣曾分享婚姻生活。（圖／翻攝自YouTube＠國光幫幫忙）

近幾年陸劇崛起，但其實台灣也有過輝煌的偶像劇時期，首部校園青春劇《麻辣鮮師》最近在社群平台廣受討論，許多人都好奇這些演員現在都去哪了，其中飾演學生「凱欣」的胡凱欣，2022年嫁給初戀情人，而這是她第三次結婚，曾在前兩段婚姻中摔跤，她多年前在節目上分享過婚姻教會她的事情，本以為結婚會讓男人成長，但最終發現，不應該期望對方會為了她改變，「是我要求變不一樣了。」被許多人大讚人間清醒。香港女星胡凱欣來台發展後嫁給一名攝影師，起初生活都過得不錯，但前夫不會說好聽話，工作養家就是他愛人的方式，胡凱欣直言，自己從香港寄到台灣，在台灣一個朋友都沒有，有時候只是需要一點關心，但前夫不懂，直到離婚後，才寫了一封文情並茂的信給她，胡凱欣忍不住落淚，「你為什麼不早講呢，非要到ㄍㄧㄥ不住你才講，不是每一次都來得及。」但胡凱欣也認可前夫的付出，「我從來不覺得他有錯，是我以為結婚會讓一個人成長，會讓一個男人更負責任，但我發現不是，不應該有這種期望，期望他可以為了我改變什麼，是我自己的要求變不一樣了，我要的變多了。」能有這種體悟，讓許多網友大讚胡凱欣根本人間清醒，「這觀念好棒」、「沒錯，活出自己才重要」、「很有道理」。現年51歲的胡凱欣，4年前嫁給初戀情人Alan，一雙兒女都和他相處得很好，2年前來台參加CTC國際標準舞公開賽，獲得冠軍，婚姻生活幸福美滿。