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▲大苑子9月25日至9月28日強打「夯肉好茶必備組合買3送1」。（圖／取自大苑子臉書）

▲Mr.WISH於9月25日至9月29日一連5天，推出「黃枝香烏龍(L)」享買3送1優惠。（圖／取自Mr.WISH臉書）

▲「麻古茶坊」宣告「麻酷分享壺」今年中秋檔期再度推出。（圖／麻古茶坊提供）

中秋、教師節4天連假即將展開，全台手搖飲因應大家中秋烤肉需要手搖飲解膩，紛紛祭出各項優惠搶客。多家有買一送一、買三送一優惠，或是推出單杯超殺特價，像是大杯珍奶只要39元、教師享有大杯冬瓜青茶25元，也有直接推出一整箱４公升容量，方便多人共享。《NOWNEWS今日新聞》整理全台5大手搖飲品牌針對中秋連假的超殺優惠資訊一次看。明（25）日至9月28日，推出紅/綠/青/大麥茶任選兩杯66元。另外9月30日前，享有大杯珍奶暖心特價39元，臨櫃/線上都可訂適用。CoCo都可再加碼！整個9月指定品項任選2杯只要99元，品項包括芒裡偷閒茉香凍、芒果美式、紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、紅柚雙響炮、擂擂穀麥奶茶、粉角檸檬冬瓜等8品項。CoCo都可推出「每週一、二『咖啡醒腦日』 買一送一」活動，正好此次是9月28日、9月29日連續２天推出，指定美式、果咖美式、生椰系列享同價位買一送一。優惠於全台門市登場，臨櫃與「都可訂」皆適用，不適用外送平台、門市外送，但是商場門市及部分門市可能未販售指定品項。大苑子9月份推出加入會員即可獲得「台灣檸檬春烏龍買1送1」優惠券、50元折價券，升級尊寵會員： 只要99點黃金點數或99元，即可享有每月2杯飲品招待；指定商品消費還可回饋20%黃金點數。，台灣春烏龍、台灣檸檬春烏龍買3送1，活動期間每人每次結帳最多購買2組、共8杯。大苑子APP商城即日起至9月24日推出「喝好茶」系列，每日上午8點開搶台灣春烏龍3入組、古城錫蘭紅茶3入組、文山青茶3入組，每日限量300組；9月26日至9月30日推出「身體元氣日」，每日早上9點開搶，包含超級紅6蔬果汁3入組、天天5蔬果汁3入組、羽衣甘藍5蔬果汁3入組，每日限量100組。於9月25日至9月29日一連5天，推出「黃枝香烏龍(L)」享買3送1優惠。9月30日(含)前，加入品牌官方LINE好友，即可領取文旦柚新品折價5元的優惠券，該券適用「文旦柚粒黃枝香柳橙」及「文旦柚粒黃枝香荔枝」，消費者可用優惠價格品嘗秋季限定風味。該券限實體門市兌換使用。「麻古茶坊」去年中秋首度推出「麻酷分享壺」，把一般手搖飲放大成４公升容量，改以一壺多人共享的形式登場，引起討論與搶購，今年再度販售。麻古茶坊「麻酷分享壺」主打4公升大容量，使用保冷鋁袋鎖住冰涼口感，並提供10個迷你杯方便分裝。分享壺可選擇的飲品包括「高山金萱茶」、「錫蘭紅茶」、「翡翠綠茶」、「蕎麥綠寶石」、「紅萱烏龍」、「蜜桃紅茶」、「柚香翡翠」、「翡翠柳橙」、「柚香紅萱」以及「橙香紅萱」，售價依北中南東區不同，每壺最低200元起。業者提醒，大葉高島屋店各品項則依北區售價加價30元計算，新竹園區F12P1、F12P7商場店不販售。「TEA TOP第一味」同樣也把人氣手搖飲直接放大成一整箱，推出「我的第一味能量補給箱」，以容量4000ML，搭配200ML杯子10入搶賺節慶聚餐商機，4公升的「能量補給箱」從清爽純茶、特調到奶茶系列都可選，包含108茶王、日月潭紅茶、高山青茶、茉香綠茶、古早味冬瓜茶、甘蔗青了、奶茶等。另外還推出教師節限定優惠，9月28日教師出示合法有效教師證，享有冬瓜青茶大杯25元，每位教師限購1杯。