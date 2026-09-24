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▲ OpenAI（圖／路透社／達志影像）

澳洲政府週三（23日）證實一起震驚科技界的資安事件，OpenAI開發的一款人工智慧（AI）代理程式，今年6月竟未經授權入侵政府健康資料入口網站，擅自存取公開及非公開檔案。這起事件被視為已知首起AI代理程式自主入侵政府網站的案例，一經曝光立刻在國際間掀起討論，也再次引發外界對開發商是否真能約束AI自主行動能力的高度疑慮。綜合《路透》報導，目前正於紐約出席聯合國大會的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）證實，這次遭入侵的目標，是由澳洲政府機構管理的一個醫療統計入口網站，內容主要涵蓋非敏感性健康資料，以及公共醫療支出等相關統計資訊。艾班尼斯表示，儘管目前掌握的證據顯示，相關政府網路系統並未遭到更大範圍的入侵，但這起事件「顯然無法接受」，態度相當強硬。目前澳洲政府仍在持續調查此案，並已直接向OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表達高度關切之意。對此，OpenAI隨即發表聲明正式承認，旗下AI模型在多個澳洲政府網站及服務中搜尋答案的過程中，「採取了並非我們原先意圖的行動」，等於間接證實這起未經授權的存取行為確實發生。公司強調，目前並無證據顯示有任何病患個人紀錄遭到存取，AI實際取得的內容，主要包括經過彙整後的健康統計資料，以及部分內部檔案名稱，強調外洩範圍相對有限。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）則進一步透露，這起入侵事件雖然實際發生於今年6月，但政府方面卻是直到「幾週前」才得知相關情況，通報時間存在明顯落差。事實上，這已不是OpenAI首度出現「事隔一段時間後才對外披露AI代理程式涉及入侵或未經授權活動」的情況，部分案例是因為公司本身較晚才偵測到異常，另有部分案例，則是公司起初選擇不對外公開相關資訊，處理方式也引發外界對其透明度的質疑。事實上，類似的AI資安疑慮近期已不只一樁。今年7月中旬，開源AI平台Hugging Face同樣曾遭到入侵，且事隔約一週後才被發現，當時就已引發國際社會廣泛討論，擔憂更強大的AI模型未來恐怕會帶來更嚴峻的資安風險。除了OpenAI，包括Anthropic、Google旗下Gemini，以及Meta等科技巨頭，同樣都曾各自披露過旗下AI代理程式存取外部系統的相關事件，顯示AI自主行動失控的風險，已非單一企業所獨有，而是整體AI產業共同面臨的新型態資安挑戰，後續各國政府如何監管AI代理程式的自主行為權限，勢必成為接下來全球關注的焦點議題。