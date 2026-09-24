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簡舒培爆「多班腹瀉嘔吐」 教育局、校方雙雙否認

鍾沛君列時間軸 稱僅3學生反映不適

「教育局下令不處理？」鍾沛君追問：證據在哪

台北市金華國中營養午餐食安爭議延燒！民進黨台北市議員簡舒培昨（23）日表示，接獲家長陳情，指9月4日學生與老師食用含有「小卷」的午餐後，多個班級甚至導師室都有人腹瀉、嘔吐，並質疑校方通報教育局後，卻被要求「被動處理」、「暫不處理」。不過北市教育局與金華國中隨後雙雙否認，教育局稱經查僅有1名學生反映腹瀉、同班另2人身體不適且症狀不同，其他班級師生沒有相關反映，並非集體食物中毒。對此，國民黨台北市議員鍾沛君發文痛批簡舒培，直問「妳說多個班級，連導師室都有人腹瀉嘔吐，證據在哪裡？」簡舒培昨表示，根據家長提供的訊息，金華國中9月4日供應「鮮味小卷」後，有多名師生出現腸胃不適，並稱學校通報教育局後得到「由學校被動處理」、「由於此次有許多特殊，暫不處理」等回覆。她因此要求市府交代處置指示、公布完整時間軸，並全面清查受影響人數及供餐廠商。北市教育局則表示，金華國中是在9月11日接獲1名學生反映，稱9月4日曾有腹瀉情形，校方調查後發現同班另有2名學生身體不適，但症狀不同，其他班級師生則無相關反映，因此基本排除食品中毒可能；即使未達疑似食品中毒通報標準，校方仍完成校安通報並追蹤學生狀況。金華國中也強調，從未接獲教育局任何長官或承辦人員要求「被動處理」或「暫不處理」。對此，鍾沛君發文先把時間軸列出，指出學校9月4日供應小卷；9月9日，一名學生反映5天前食用時曾感不適，但未就醫，校方得知後即發放食安宣導單，提醒家長留意孩子健康；9月11日、13日另有2名學生表示4日食用後感到不適，同樣未就醫，校方則完成校安通報，市府也持續追蹤學生狀況。鍾沛君表示，教育局向學校查證後，其他班級師生並沒有相關反映，金華國中也明確表示，從未接獲教育局要求「被動處理」或「暫不處理」。她因此點名簡舒培質疑，「查證很難嗎？妳說多個班級，連導師室都有人腹瀉嘔吐，證據在哪裡？」並追問，「妳說教育局下令不處理，是誰？在什麼時候說的？」鍾沛君也替校方抱不平，表示金華國中家長會、午餐供應委員會及試吃人員平時都在替學生把關，校方接獲反映後也已通知家長並完成通報；她批評簡舒培「一句話把事情講成『集體上吐下瀉』，還影射有人吃案」。鍾沛君最後表示，學生健康有疑慮當然應追查，但議員提出指控也應查證並拿出證據，「拿不出來，就更正道歉」，不要在事件引發關注後卻對後續查證結果置之不理。